Jen tři týmy z Děčínska bojovaly v 21. kole krajské I.B třídy o další mistrovské body. Kvůli špatnému terénu se totiž nehrálo utkání Malšovice – České Kopisty.

Josef Rákosník, trenér České Kamenice. | Foto: DENÍK/František Bílek

V dobrých jarních výkonech pokračuje Heřmanov. Zkušený celek sice v Hostovicích prohrával 0:2, po změně stran ale nasázel domácím tři branky a nakonec slavil výhru 3:2. „Vyrovnaný zápas. V prvním poločase byly lepší Hostovice, které ale hrály z kopce. Po změně stran se to obrátilo. Musím ale přiznat, že Hostovice měly na začátku druhého poločasu za stavu 2:0 dvě obrovské tutovky. Dostat třetí gól, tak by asi bylo hotovo. Je to takové usměvavé, dorazili jsme v jedenácti lidech. Jsme vlastně stará garda, která tam má dva mladíky. Jaro se nám zatím daří, dobře chytá Patrik Herák, zatím jsme spokojeni,“ usmíval se Radek Rojko, hrající kouč Heřmanova.

Dramatický zápas sehrály Dobkovice na půdě Chuderova. Hosté díky dvěma trefám z kraje druhého poločasu otočili vývoj utkání na 3:2. Domácí ale dokázali odpovědět a nakonec vyhráli 4:3. „První poločas nabídl šance na obou stranách, dostali jsme takový hloupý druhý gól. Po změně stran jsme byli aktivnější a efektivnější. V tu chvíli jsme byli v klidu a mohli přidat další branky. Nestalo se, naopak jsme inkasovali. Byly tam naše taktické chyby. Byl to zápas nahoru a dolů, nevypadalo to na utkání týmů, které jsou v tabulce daleko od tebe. Nedaří se nám, ale nic nevzdáváme, bojujeme dál. Hlavním cílem je záchrana. Pořád nás trápí velké absence, lepíme to tak, jak se to dá,“ poznamenal dobkovický fotbalista Michal Štol.

Stejné problémy má Česká Kamenice, které má stejně bodů jako Dobkovice. Na půdě prvních Dušníků nestíhala, domů si odvezla debakl 0:8… „Třicet minut jsme drželi v pohodě. Pak jsme dostali krásný gól do šibenice, vzápětí vyrobili hloupou penaltu a bylo hotovo. Přijeli jsme zase ve slátané sestavě, od druhého gólu jsme se neměli čeho chytnout. Situace je špatná. Ve hře je ale stále hodně bodů, musíme si to všichni srovnat v hlavě. Hlavně se musí zlepšit docházka hráčů, ta je teď velmi špatná,“ kroutil hlavou Josef Rákosník, kouč České Kamenice.