Přímý boj o druhé místo naprosto ovládly Malšovice, které třetí Chuderov smetly 4:0. „Jelikož jsme tam na podzim prohráli 1:5, měli jsme jim co vracet. A povedlo se,“ usmál se Josef Florián, zkušený kouč Malšovic. „Zdálo se mi, že Chuderov měl velké sebevědomí, ale my jsme předvedli asi nejlepší jarní výkon a zaslouženě vyhráli. Jsem spokojený,“ dodal.

Sérii bez porážky natáhl Heřmanov, který vyhrál na Střekově 5:1 a tak trochu opařil domácí, kteří bojují o záchranu v soutěži. Čtyři branky zaznamenal Kamil Dančo. „Zasloužené vítězství, domácí toho moc neměli. Snížili na 1:4, ale to bylo všechno. My jsme hráli dobře, do pohody. Jsem moc rád, že to tam Kamilovi napadalo, už to potřeboval. Pokračujeme v té naší jarní pohodě,“ pravil spokojený Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Dobkovice hrály v Hostovicích a za 25 minut bylo hotovo. Domácí totiž vedli 3:0 a nepřipustili žádné komplikace. „První poločas jsme hráli do kopce, domácí toho využili, dali nám tři branky a bylo hotovo. Po odchodu našich důležitých hráčů měli jejich roli převzít jiní. Těm se ale vůbec nedaří a podle toho to taky vypadá,“ mávl rukou Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

Jeden z nejlepších výkonů za poslední dobu předvedla Česká Kamenice. Ve Svádově ale vyhořela v koncovce, prohrála 0:2 a nadále zůstává na předposledním místě v tabulce. „Tentokráte jsme nehráli vůbec špatně, ale zahodili jsme několik tutovek. Naopak domácí potrestali dvě naše chyby. Tohle byl jeden z klíčových zápasů, bohužel to nevyšlo. Hodně nás to mrzí,“ hlesl Josef Rákosník, trenér České Kamenice.