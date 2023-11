Zasloužené vítězství 5:2 nad Českými Kopisty zapsali fotbalisté Heřmanova v dalším pokračování krajské I.A třídy. Malšovice nehrály, jejich zápas ve Svádově se nehrál kvůli špatnému terénu.

Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova. | Foto: DENÍK/František Bílek

Tým z Děčínska byl celý zápas o krok napřed. Hosté z Litoměřicka se drželi, snížili na 1:2 a 2:3. Ale otěže zápasu držel pevně Heřmanov. „Je pravda, že soupeř byl slabý. My jsme měli na začátku několik šancí, kdybychom to dali, bylo by to v klidu. Oni se nás sice drželi, dvakrát snížili, ale bylo to po našich velkých chybách. Jinak zasloužené vítězství,“ řekl hrající trenér Heřmanova Radek Rojko.

Dvakrát se trefil Jaromír Dyrynk, který je s devíti góly nejlepší klubový střelec. Heřmanov čekají do konce podzimu ještě tři zápasy. Postupně narazí na Žitenice, Roudnici B a Sebuzín. „Jsou to týmy, které jsou v tabulce pod námi. Bylo by fajn udělat co nejvíce bodů, abychom ten podzim měli pěkný. Ale jsme teď ve středu tabulky, takže pohoda,“ dodal Rojko.