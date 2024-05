Vybojovat postup do krajského přeboru. To je aktuální a hlavní cíl fotbalového klubu FK…

„Musím uznat, že Heřmanov vyhrál zaslouženě. Co se týče kádru, tak jsme teď trochu ve srabu. Chyběla nám skoro půlka hráčů základní sestavy, je to strašně znát. V závěru tam hráli čtyři dorostenci,“ mávl rukou Josef Florián, trenér Malšovic.

„My jsme spokojení, vyhráli jsme zaslouženě. Měli jsme daleko více šancí a mohli dát více branek. Bylo tam hodně soubojů, moc krásný fotbal to nebyl. Ale to k derby patří,“ zdůraznil Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Ačkoliv mají Malšovice oproti Heřmanovu mladší kádr, na hřišti to nebylo znát. „Víme, jak Heřmanov hraje, všichni fotbal umí, v podstatě to jsou chodci. Ani nás netrápil Dančo. V závěru se na něm nepochopitelně a zbytečně vyfauloval Dyrynk. Takže nás je zase o jednoho méně. Teď hrajeme v Chuderove, se kterým se nemáme moc rádi. Mám z toho divný pocit. Uvidíme, jak to dopadne,“ dodal Florián.

„My chceme derby vždy vyhrát, to víte, je to prostě speciální zápas. Ale Malšovicím přejeme, ať se jim daří. Chtěli jsme hlavně pohlídat Příhonského, to je jejich klíčový hráč. Kluci ho trochu pokopali, takže byl, slušně řečeno, naštvaný. Tímto se mu chci omluvit,“ uzavřel vše Rojko.