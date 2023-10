Po změně stran rozhodl rychlý bohušovický nástup. „Domácí na nás vlétli, dvacet minut nás zamkli a my nevěděli, kam dřív. Dali další dvě branky a rozhodli. Poté jsme začali hrát i my, vycházeli nám protiútoky z pár šancí jsme dali gól. Ale jinak soupeř vyhrál zaslouženě,“ uznal Rojko.

Tým z Děčínska dorazil na Litoměřicko s nekompletním kádrem. „Nehrál Tonda Čapek, Zdeněk Čapek stále stojí kvůli červené kartě. Zahradník musel po poločase do práce, v útoku chyběl Jára Dyrynk. Bohušovice jsou neoblíbeným soupeřem, ale tentokrát se s nimi dalo hrát. Jen škoda, že jsme nebyli v plné síly. Nechci se na to ale vymlouvat, byli prostě lepší, nám to moc nešlo,“ dodal na závěr.