Nováček z Malšovic završil parádní polovinu sezony jasnou výhrou 5:1 na půdě nebezpečných Bohušovic. Hosté rozhodli v úvodu, kdy během čtvrt hodiny opařeným domácím nasázeli tři góly. V tabulce se tak bodově dotáhli na první Dušníky. „Měli jsme skvělý začátek, to domácí zaskočilo. Hodně jsme se připravovali na kanonýra Ortbauera, který si kromě proměněné penalty, vlastně ani neškrtl. Když Bohušovice snížily na 1:3, hnaly se za dalším gólem. Jenže my jsme přidali další dva a bylo po zápase. Podzim? Neskutečný,“ usmíval se Josef Florián, kouč Malšovic.

Fotbalisté České Kamenice zakončili podzim těsnou porážkou 2:3 v Českých Kopistech. Prohráli tak poslední čtyři zápasy, k dobru mají dohrávku s Heřmanovem. „Neměli jsme ale prohrát. Byli jsme lepší, ale nedávali jsme tutové šance. Naopak jsme lacině inkasovali, třeba vítězná branka domácích byla z naší strany hloupá. Završili jsme tak příkladně hodně špatný podzim. Nejsme v dobrém rozpoložení,“ hlesl Josef Rákosník, trenér České Kamenice. Ta je aktuálně na čtrnáctém místě, na jaře jí tak čeká boj o záchranu.

Před rokem byli na třetím místě, nyní se krčí na dvanácté pozici. Dobkovice uzavřeli nepovedenou první část sezony divokou porážkou 5:10 na půdě roudnického béčka. V poločase přitom domácí vedli už 6:0… „Co k tomu říct. Zase jsme sbírali hráče po vesnici. Někdo přišel, někdo nepřišel. Naše klasika. První poločas byl z naší strany hrůzostrašný, po změně stran se to vlastně víceméně dohrávali. Dostali jsme červenou, kdy náš hráč neunesl fakt, že na něj byl doslova likvidační zákrok a jeden z domácích nebyl vyloučen. Vysvětlení sudího pak bylo komického. S podzimem nejsme spokojeni. Ale jak už jsem během sezony říkal. Odešlo nám postupně šest, sedm klíčových hráčů a náhradu jsme nesehnali. I proto to vypadá tak, jak to vypadá,“ smutně pravil dobkovický vůdce lavičky Zdeněk Štol.

Konec podzimu naopak vyšel Heřmanovu, který doma v důležitém utkání přestřílel poslední Liběšice 5:3. V tabulce se tak vyšplhal na osmé místo. Jak už bylo napsáno, ještě mu zbývá dohrávka proti České Kamenici.