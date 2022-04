Patriku, v Modré jste dal všechny tři vilémovské branky. Jak padly?

Tu první jsme rozjeli už od brankáře. Vaňas vyhodil dlouhý míč doprostřed, tam jsme to vykombinovali. Míč pak šel přes celou šířku brány, já byl na zadní tyči a uklidil ho pod břevno. Druhý padl po krásné akci kluků, já jsem byl sám před brankářem a prostřelil jsem ho. Třetí? To byla penalta. Kůču (Milan Kučera) tam jeden z domácích frajerů fauloval. Zase jsem to zkusil jako Panenka. Milan Matějka je obrovský brankář, věřil jsem, že skočí do strany. Skočil, vyšlo to.

Na penaltu jste byl určený? Nebo jste jí kopal, jelikož jste mohl dovršit hattrick?

Byl jsem určený, ale zeptal jsem se Kůči, jestli si to můžu kopnout. Nechal mě.

Platil jste za hattrick něco do kasy?

No, ono je to u nás obráceně (smích). Do kasy nic nedáváme, naopak dostáváme. Když jsem dal hattrick, Libor Sklenář (manažer týmu) se jenom oklepal. Dostáváme za to prémie.

Vy jste splnili v Modré roli favorita, což bývá často ošidné. Jak moc vás poslední tým tabulky kousal?

My jsme tam jeli s tím, že prostě chceme vyhrát. Věděli jsme, že Modrá je těžký soupeř. Mají dobře poskládaný tým, jenže se neschází na tréninky. To je jejich nevýhoda. Trápili nás tak hodinu. My poslední dobou hrajeme dobře od obrany. Petr Kurel s Vencou Jirchářem to tam posbírali, uprostřed tomu velí Honza Filip. Aktuálně jsme spokojení.

Je pravda, že na jaře jste neprohráli v základní hrací době ani jeden zápas.

To máte pravdu. Mě ale strašně mrzí ten zápas v Srbicích, kde jsme nakonec získali jenom bod. Defacto 70 minut jsme to měli pod kontrolou a vedli o tři góly. Pak jsme ale vyrobili tři obrovské chyby a zápas ztratili. Teď jsme mohli být druzí. Ale pokazili jsme si to sami.

Aktuálně máte na svém kontě patnáct zásahů. Na vedoucí Denise Egrta ze Srbic ztrácíte tři góly. Sledujete pořadí kanonýrů?

Jasně, sleduji. Je to individuální soutěž. Třeba v Srbicích jsme se o tom právě s Denisem bavili, že se tam budeme nahánět. Upřímně, chtěl bych vyhrát. Ještě jsem nejlepšího střelce nevyhrál. Uvidíme.

Vy hrajete v záloze, přesto máte více branek, než útočníci Antonín Zima a Míla Kučera. Čím to?

Právě Tonda a Míla mi to perfektně připravují. Míla to umí udržet a Tonda je neskutečně rychlý. Za mě je ho v kraji škoda. Je to prostě od nich pohádka, já to kolikrát dávám do prázdné branky. Moc se nenadřu, slíznu jenom smetanu. Velký díky patří právě klukům.

Teď vás čekají první Domoušice. Řada lidí je překvapená, jak dominantní je letos tým z Lounska. Co vy na to?

Mají hodně dobře poskládaný tým. Prim třeba hraje Exner, bývalý ligový fotbalista z Mostu. Domoušice jsou hlavně hodně silovým týmem, mají míč pořad v pohybu, jsou bojovní. Musíme získat střed pole, hrát po stranách, zkusit brejky. To by mohl být recept.

Vilémov postupně omlazuje svůj tým. Máte v kádru řadu mladíků, někteří zkušení naopak odešli.

Je to tak, máme perspektivnější tým. Máme tady kluky 19, 20 let. Jsou šikovní, musí ale poctivě trénovat a makat. Máme to dobře věkově namíchané.

Vy jste v poslední době nedostal nabídku z jiného týmu? Ve Vilémově jste oporou.

Právě že nedostal. Já už bych asi nikam nešel. Jsem tu spokojený, v Jiříkově mám dům a práci, narodil se mi druhý kluk. Mám jiné starosti. Kdyby se třeba naskytla šance v divizi, možná bych o tom přemýšlel. Záleží na zdraví. Občas už mě něco píchne, něco bolí. V práci dělám na směny. Ale zkusit si na rok divizi? Proč ne.

A co takhle si divizi zahrát s Vilémovem?

Když jsme skončili třetí, tak jsme se bavili o tom, že bychom do toho šli. Ale tehdy nechtěli starší kluci. Mladí by se toho nebáli. Jsou tam lepší týmy, lepší zápasy, paradoxně by jsme tolik nemuseli dojíždět. Na druhou stranu je to složitější soutěž. V přípravě jsme ale hráli proti České Lípě a vybojovali remízu 1:1. Hráli jsme z bloku, kdybychom to otevřeli, byla by to smrt. Myslím si, že bychom na divizi měli. Rád bych si to zkusil, Libor Sklenář by určitě ještě někdy chtěl ve Vilémově divizi.

Nechcete se někdy, až se bude vaše kariéra blížit ke konci, vrátit do Rumburku?

Upřímně? Asi ne. Je to tam špatné, nelíbí se mi tamní fotbalová politika. Tohle by mi nevyhovovalo. Dlouho tam nebyl ani trenér. Teď tam trénuje Fanda Dužár. Navíc nejsem na konci kariéry. Rozhodně nejsem ten typ, který bude dohrávat kariéru někde v okresním přeboru. To se budu naplno věnovat své rodině.