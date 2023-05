Těžká bitva se očekávala o víkendu v programu krajského přeboru v Černovicích, které se rvou o záchranu nejvyšší krajské soutěže. Na hřiště jim dorazil soupeř z Jílového. Ten si nakonec po penaltách a výhře 2:1 urval dva body.

SK Černovice - FK Jílové, domácí hráči v červeném. | Foto: Ladislav Chlíbek

„Zlaté dva body, látali jsme sestavu. I já musel na třicet minut nastoupit, ale zápas to nebyl nic moc. Terén je v Černovicích tak pro okresní přebor a i zápas okresní přebor připomínal. Za výhru a dva body jsme samozřejmě rádi. Máme klídek ve středu tabulky,“ řekl kouč Jílového Ondřej Barilla.

Bylo to drama, aby svůj celek ke dvěma bodům dovedl. "Srovnávali jsme na remízu téměř až na konci zápasu. Bylo to náročné, ale to jsme sami očekávali. Jak říkám, dva body jsou opravdu zlaté. Penaltový rozstřel beru jako loterii, my měli štěstí více," doplnil Barilla, jehož celek je v tabulce nejvyšší krajské soutěže na osmém místě.