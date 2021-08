Po třetím kole krajské I.A třídy mají ve Šluknově a Rumburku zcela opačné starosti. Zatímco šluknovští fotbalisté jsou v základní hrací době stále neporaženi, Rumburk stále čeká na první bod.

Šluknov (v modrém) vyhrál na půdě Libouchce 2:0. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Oslabená šluknovská sestava se vydala do Libouchce. Na svěřence Ladislava Čurgaliho čekal velmi neoblíbený soupeř. Hosté však zabojovali a vezou si z Ústecka výhru 2:0. „Na utkání jsme jeli bez tří stoperů – Lukáče, Zabilky a Holešovského st., takže jsme řešili hlavně obranu. Dobeš a Hlávka ovšem zvládli náhradu perfektně a to bylo v tomto utkání asi rozhodující. Hráli jsme jako tým velmi kompaktně a zodpovědně a za to mají hráči velký dík. Bohužel se během utkání zranil Knížek a bude chybět v dalších zápasech,“ smutně pravil Ladislav Čurgali, trenér Šluknova.