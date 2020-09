Po pátém kole se naši okresní zástupci v krajském přeboru srovnali v tabulce pěkně za sebou. Vilémov je druhý, Modrá třetí a Jílové čtvrté. Všechny týmy mají shodně jedenáct bodů.

Fotbalisté Modré (modré dresy) doma prohráli s Litoměřickem 2:3. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Fotbalisté Vilémova, kteří měli problémy se sestavou, rozehráli utkání proti rezervě týmu Most/Souš B velmi dobře. Přes hektický závěr došel duel do penalt, kde bod navíc vybojovali právě svěřenci Vlastimila Choda. „Je pravda, že po utkání mám rozporuplné pocity. Ještě deset minut před koncem jsme vedli 2:0. Domácí ale v hektickém závěru vyrovnali, v poslední minutě navíc zahodili velkou šanci. My jsme urvali výhru po penaltách. Máme jisté problémy se sestavou, takže pokud to všechno sečtu, jsou ty dva body pro nás dobré,“ přiznal vilémovský kouč Vlastimil Chod.