Skóre otevřel po 5. minutách kapitán Jakub Chlada. Domácí statečně bojovali, ovšem na hosty to nemohlo vůbec stačit. V poločase Rumburk vedl 5:0, po změně stran přidal za deště na mokrém terénu dalších sedm kousků. Střelecky se zaskvěl Marek Vít, který se trefil celkem šestkrát. Poslední čtyři branky dal v rozmezí 11 minut… Poslední gól Rumburka obstaral střídající brankář Hladík, který proměnil pokutový kop.

„Dneska jsme byli defacto v plné sestavě. Sám jste ale viděl, že to prostě nejde. Trochu jsme doufali, že bychom Rumburku potrápili. Nejhorší je, že chybujeme všichni. Jak mladší, tak my starší,“ říkal v poločase zoufalý Jaroslav Dolejš (47 let), fotbalový cestovatel, který na Střekov přišel v průběhu sezony.

„My jsme sice na Střekově hráli bez několika hráčů základní sestavy, na zdecimovaný domácí tým to ale stačilo. Samotný výsledek napovídá, že jsme si přijeli zastřílet a vylepšit skóre. To se povedlo, náš špílmachr Mára Vít se trefil hned šestkrát. Pro nás je důležité tuhle výhru potvrdit doma proti Ervěnicím, kterým máme co vracet,“ řekl David Dvořák, předseda FK Rumburk.

TJ Střekov - FK Rumburk 0:12 (0:5)

Branky: Vít 6, Chlada 2, Burda 2, Pilko, Hladík (PK). R: Dobrý. ŽK: 2:1, 30 diváků.

Rumburk: Hadar - Trégr, Chlan, Matulík, Vít, Chlada, Tran Dang Hoang (57. Smutný), Hejl, Pilko, Burda (82. Hladík)