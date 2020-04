Smutek ale také prožívají fanoušci. Televize jim nabízí archivní akce, sestřihy zápasů, nejlepší momenty sezóny. Místo sportovních vrcholů, sedí doma. A mají v ruce vstupenky na mistrovství světa nebo Evropy. Tedy podniky, které se odložily.

Jedním takovým fanouškovým klubem je parta chlapů ze šluknovského výběžku. Ta měla vyrazit jak na letošní EURO ve fotbale, tak na MS v hokeji. „Samozřejmě nás to mrzí. Dohromady mělo jet 23 lidí. To, co se momentálně děje, neovlivníme. Jsme ale rádi, jak se k tomu vedení obou akcí postavilo a že to odložilo na příští rok. Přeci jen zdraví je na první místě,“ přiznal Jan Turiščev, jeden z členů početné fanouškovské enklávy. Fanoušci pocházejí z Rumburka, Šluknova, Jiříkova, nebo Dolní Poustevny.

Obě vrcholné sportovní akce se odložily na rok 2021. „Lístky si určitě necháme. Momentálně poptáváme leteckou společnost. Potřebujeme vědět, zda nám přehodí rezervaci letu na příští rok,“ pokračuje Turiščev.

A o co, zatím, čeští fanoušci z Děčínska přišli? Co se týče evropského šampionátu v kopané, tak mají lístky na první utkání naší reprezentace, které se mělo hrát ve skotském Glasgow. Co se týče hokejové mistrovství, tam to byly první dva zápasy Čechů. Proti Švédsku a proti Bělorusku.

„Takzvaných kovaných nás je tak deset, dvanáct. Od fotbalového EURA v roce 2016 jsem byl na všech reprezentačních akcích. Ať už to bylo fotbal, nebo hokej. Pamětníci jezdí už od fotbalového mistrovství Evropy v Portugalsku. Ta naše základní kostra, kterou jsme sestavila, ale jezdí od fotbalového šampionátu ve Francii,“ vysvětlil.

A víte, jak vznikl v téhle partičce nápad, jezdit na mezinárodní sportovní akce, kde vystupuje česká reprezentace? „Mezi sebou sympatizujeme různé klubové barvy. Já jsem oddaný fanoušek Sparty a neumím si představit, že bych překročil práh Edenu. Mrzelo nás, že nemůžeme jet nikdy hromadně na nějakou akci. Tak jsme se domluvili, že vyrazíme společně na zápas reprezentace. A nejbližší akce byla právě fotbalové EURO 2016 ve Francii,“ vzpomíná Turiščev na vznik téhle fanouškovské bandy. „Ale nejsme jenom slávisté a sparťané. Jedním ze základních stavebních kamenů naší party je i Liberečák. Tohle je to nejmenší,“ dodal s úsměvem.

Díky nouzovému stavu, karanténě a dalším vládním nařízením, se sportovní nadšenci z výběžku nemohou ani setkávat. „Jasně, teď to prostě nejde. Z toho, co se děje, jsme všichni smutní. Měli jsme spadeno i na českou scénu. Měli jsme koupené lístky na čtvrtfinále hokejové extraligy mezi Spartou a Brnem,“ pokýval smutně hlavou.

Aktuálně je tak čas na vzpomínky. A těch má tenhle kolektiv opravdu mraky. „Nejde říct, jaký výjezd byl nejlepší. Co si tak vzpomínám, tak všechny byly super. Na atmosféru bylo nejlepší Severní Irsko. Co se týče fotbalového výsledku tak výhra 2:1 na Slovensku. Nejlepší výjezd? Nejspíš Černá Hora. Nejsilnějším zážitkem bylo setkání s hráči naší repre. A třeba z našeho pohledu nejlepší gól? Tak to bylo na MS v hokeji, které bylo v Dánsku. V utkání proti Slovensku tehdy těsně před koncem vyrovnával Nečas,“ uzavřel vše Jan Turiščev.