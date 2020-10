Šluknov vybojoval v Jirkově dva body, po poločase měl ale našlápnuto hned na tři. „První poločas nám vyšel opravdu výborně. Dali jsme rychlé dvě branky, soupeř pak nedal penaltu, pomohla nám tyč. Do půle si pak domácí dali vlastní branku,“ řekl trenér Šluknova Ladislav Čurgali.

„Druhý poločas nechci komentovat, myslel jsem, že v této době již něco takového není možné. S odstupem času jsem rád za dva body a že to skončilo bez červených karet. Myslím, že domácí záchranu v soutěži bez problémů takto zvládnou,“ zakroutil hlavou.

Rumburk mile překvapil v Ledvicích, na půdě silného soupeře vyhrál 2:0. Dvakrát se trefil zkušený útočník Chlada, který za dva poslední zápasy zapsal čtyři trefy. „Věděli jsme, že nás čeká kvalitní soupeř. My jsme ale zahráli dobře, výkon byl dobrý,“ podotkl prezident Rumburka David Dvořák.

Šluknov je tak po osmi kolech šestý, Rumburk jedenáctý. Teď však na oba čeká kvůli koronaviru pauza. „Fotbal je fenomén a myslím, že nikdy nezmizí úplně. Už na jaře se soutěž zrušila, když jsme byli na vítězné vlně a bod na prvního. Nyní máme vítěznou sérii, když z posledních pěti zápasů máme čtrnáct bodů. Snad nám to nedělá někdo schválně. U první ligy to nechápu vůbec, ti se týdně testují. U nižších to dokážu pochopit a doufám, že to nebude mít dlouhé trvání,“ pevně věří Ladislav Čurgali.

„Nás přerušení mrzí, měli jsme teď dobrou formu. Na druhou stranu je to asi možná dobře. Těžko říct, jak se pak budou soutěže dohrávat, u nás na severu navíc chybí umělé trávy,“ doplnil vše David Dvořák.

Ervěnice Jirkov – Šluknov 3:4 PK (0:3) B: Schwarz, Mašl (PK), Národa – L. Čurgali ml., Blažek, Proll. R: Krutina. ŽK: 2:6.

Viktorie Ledvice – FK Rumburk 0:2 (0:1) B: Chlada 2. R: Klimpl. ŽK: 3:2. ČK: Katrenič (Ledvice).