Tu do nové sezony povede tradičně kouč Zdeněk Baťka, k ruce má asistenta Radka Nováka. „Generálka proti Děčínu se povedla. Byl to dobrý zápas proti kvalitnímu soupeři, který překvapil. Hráli opravdu dobře. My jsme dávali šance. Výsledek je sice jasný, ale Děčín nás prověřil. Teď jsme v očekávání, co přinese první mistorvský zápas proti Železnému Brodu,“ sdělil Deníku kouč Skalice Zdeněk Baťka.

FOTO, VIDEO: Ledvice vyhrály po patnácti letech vlastní memoriál, Junior čtvrtý

„Nám se nepovedla jarní část, takže jsme si řekli, že do letní přípravy trochu šlápneme. To se podle mě povedlo. Nejvíce mě těší, že se tady utvořila neskutečná parta. Až na pár výjimek byla docházka v přípravě velmi dobrá. Vytváří se nám tady vlastně taková rodinná atmosféra,“ pravil kouč Děčína Petr Voříšek.

Junior kádr moc neměnil, výraznou posilou je příchod Jakuba Šmalcla z Dobkovic. „Jinak tu samozřejmě máme naše dorostence. Jak už jsme se bavili, tak se tady založil rezervní tým. Po zranění se postupně do tréninku vracejí Martin Fejfar a Matěj Šmalcl,“ dodal.