„Stává se již tradicí, že pokud do Vilémova přijede zkušený celek se zabetonovanou obranou a podniká jen rychlé brejky se skvělým zakončením, nemáme šanci. Tak se i stalo v sobotním zápase,“ kroutil hlavou Libor Sklenář, manažer Vilémova.

Přitom si to domácí rozehráli velmi dobře. Po nezáživném prvním poločase, kdy branka nepadla, dostal Vilémov zkraje druhé půle do vedení Vavroušek. Ten se prosadil po 48. minutě, kdy do míče dotlačil centr Honců.

„Těžko se nám překonával dobře organizovaný hluboký blok Kadaně. Když už se nám to povedlo a šli jsme do vedení, tak jsme vzápětí darovali soupeři přímý volný kop, ze kterého opět skóre srovnal,“ řekl Vlastimil Chod, kouč Vilémova. Narážel na 51. minutu, kdy vyrovnal Jánošík.

Domácí fanoušky pak opařil Valenta. Ten nejprve dostal Tatran 20 minut před koncem do vedení, když zužitkoval rychlý brejk hostů. Pět minut před koncem ten samý hráč definitivně pohřbil domácí naděje na bodový zisk.

„Postupem času a chtíče získat tři body, se na naše kopačky vkrádala nervozita a tím velká řada nepřesností. Hosté dále pozorně bránili, čekali na naše chyby, a nakonec nás i ze dvou brejků potrestali. Ztracené domácí body nyní musíme přivést z venku,“ má jasno Chod.

SK Stap Tratec Vilémov - Tatran Kadaň 1:3 (0:0)

Branky: Vavroušek - Valenta 2, Jánošík. R: Suchánek. ŽK: 3:2, 160 diváků.

Vilémov: Vaňák - Honců, Šmalcl ml. (78. Štefan), Kurel, Čonka – Zima, Rybář, Vavroušek, Meidl (46. Kramer) - Havel, Kučera.