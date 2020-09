Jílovský kouč Pavel Salava stále bojuje s nekompletním kádrem. Na výsledcích to ale není vidět. Jílovští fotbalisté na podmáčeném terénu udolali favorizované Litoměřicko 1:0 a drží se v první trojce. „Tři body samozřejmě bereme. Prvních dvacet minut byl soupeř lepší, kopal hromadu rohů. Pak se ale prosadil individuálně Kolář a od té doby se hra vyrovnala,“ přiznal kouč Salava.

Litoměřicko bojovalo o vyrovnání, domácí ale cenné vítězství ubojovali. „Terén nebyl dobrý, spíše se bojovalo. V závěru nás výborně podržel Mára Smutný. Jak už jsem řekl, třech bodů si ceníme. Máme problémy se sestavou, ale kluci, co hráli, odvedli dobrou práci,“ dodal Salava.

Vilémov doma dvakrát vysoko vyhrál, ovšem první venkovní výjezd se nevydařil. V Blšanech totiž tým z výběžku nestačil na Žatec a prohrál 1:2. „Nepohledné utkání, navíc nemáme ani bod. Takže hodně špatná kombinace. Kluci podali slabý výkon, vyrobili chyby, které soupeř potrestal. My jsme moc šancí neměli. Oproti předešlým zápasům my tam scházel lepší výkon celého týmu,“ kroutil hlavou trenér Vilémova Vlastimil Chod. „Venkovní zápasy jsou pro nás, díky cestování, náročnější. Nefňukáme, na Žatce jsme prostě neměli,“ podotkl Chod.

Modrá pokračuje v dobrém vstupu do sezóny. Ve své domácí premiéře porazila Horní Jiřetín 4:2. „Podle mě zasloužené vítězství. Hlavně v prvním poločase hosté jenom bránili a spoléhali na standardní situace. Po změně stran sice vyrovnali, ale my šli zase rychle do vedení. Pak to Jiřetín otevřel a my proměnili další dvě šance. Vstup do soutěže je pro nás dobrý, ani jsme to nečekali,“ řekl spokojený kapitán Modré Martin Fejfar.

Jílové – Litoměřicko 1:0 (1:0) B: 19. Kolář. R: Šůma. ŽK: Feledi, Reichelt, Bílek, Doubek – Hruška, Flégl. ČK: Flégl (L). Diváci: 120. Jílové: Smutný – Hošek, Florián, Doubek, Reichelt – Farkaš, Feledi, Červenka, Horyna (88. Sobíšek) – Bílek, Kolář (75. Folprecht).

Žatec – Vilémov 2:1 (2:1) B: 27. a 45. Klinec – 29. Havel (PK). R: Klimpl. ŽK: Beneš, Pinkr, Hoferica – Zima, Honců, Kramer, Havel, Jirchář. Diváci: 250. Vilémov: Vaňák – Honců (46. Jirchář), Vavroušek, Filip, Čonka – Kramer, Hoke, Kučera, Rybář, Zima – Havel.

Modrá – Hor. Jiřetín 4:2 (1:0) B: 30. Turbák, 61. Fiala, 65. T. Fejfar, 79. Stožický – 56. Broskovics, 83. Flemmr. R: Sabo. ŽK: M. Fejfar, Macko, Vaněk – Christov, Procházka. Diváci: 120. Modrá: Matějka – Stožický, M. Fejfar, Vaněk, Uka – Turbák, T. Fejfar, Polák (79. P. Kolárik), Fiala – Macko (81. Šotola), M. Kolárik (56. Ahmed).