Zaslouženou výhru sebrali fotbalisté Vilémova proti oblíbenému soupeři. Celek z Děčínska doma v ofenzivním zápase přehrál žatecký Slavoj 7:2, v krajském přeboru drží sedmé místo.

Vilémov (žlutá) doma porazil Žatec 7:2. | Foto: Tomáš Fúsek st.

„Co na to říct, nemám slov. Myslím, že jsme od začátku zápasu byli aktivnější a zaslouženě vedli 1:0. Bohužel jako každý zápas nedokážeme dlouho udržet vedení. Dva rychlé brejky domácích a bylo to 2:1. Pět minut před koncem poločasu se nám rozestoupila nepochopitelně zeď a do šaten se šlo za stavu 3:1 pro domácí,“ popisoval rozmrzele žatecký kouč Jan Hyneš.

Slavoj se dostal do vedení, Vilémov ale vyhrál poločas 3:1. Žatečtí chtěli do druhé půle vstoupit aktivně, ale klín jim do toho vrazili dvě rychlé trefy domácí ze 47. a 49. minuty.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Oba týmy zahodily další šance, naše výhra je zasloužená, klidně jsme mohli dát deset branek. Žatec ještě zahodil penaltu,“ řekl Libor Sklenář, manažer Vilémova.

„Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit opět aktivně, ale stačily tři minuty a bylo po zápase. Co na tom, že se snažíme hrát fotbal a být aktivní, když proti nám stačí kopnout balon dopředu a natlučeme si s prominutím hubu sami. Šancí jsme měli opět dost, ale góly dostaneme úplně skoro ze všeho. Vilémov má velmi kvalitní útok a to se potvrdilo,“ dodal smutný trenér Slavoje.