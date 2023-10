„Ještě dál to máme do Žatce a do Kadaně. Máme pohodlný autobus, nechybí nám občerstvení, jezdí s námi i fanoušci. Horší je to vstávání. Teď jsme hráli od půl jedenácté, takže jsme od nás vyjížděli hodně brzo. Vstáváte vlastně kolem páté hodiny,“ prozradil Deníku Libor Sklenář, manažer Vilémova.

„Měli jsme z domácích patřiční respekt. My jsme ale chtěli důsledně bránit a napadat Černovice na jejich polovině. Domácí to hodně nakopávali na své vysoké a tvrdé útočníky, hrozili také po standardních situací,“ pokračoval Sklenář.

Únava fotbalistů Vilémova po utkání v Černovicích.Zdroj: archiv klubuHosty dostal poměrně rychle do vedení Kučera, který proměnil penaltu. V nastavení prvního poločasu ale míč do sítě dotlačil urostlý stoper Černovic Cambolo.

„Po změně stran jsme v 62. minutě kopali další penaltu, kterou proměnil Havel. Do útoku se pak vysunul právě stoper Cambolo, Černovice kopaly řadu rohů a další standardky. Ale všechno jsme nakonec ustáli,“ ulevil si šéf vilémovské fotbalu.

„Bohužel, připomínalo mi to naše utkání s Brnou, kdy si vypracujeme šance, ale nejsme schopní je proměnit. Penalty? První podle mne jasná, druhá mi přišla sporná. Měl jsem trochu pocit, že se rozhodčí nechal možná ovlivnit fanoušky Vilémova, kteří na něj pokřikovali a on tomu tlaku podlehl. Každopádně Vilémov se prezentoval jako kvalitní soupeř a ne nadarmo se pohybuje takhle vysoko v tabulce. Byl to těžký zápas," zhodnotil vše Martin Boček, trenér Černovic.

Někteří z domácích fanoušků a funkcionářů údajně nesli těsnou porážku hodně špatně. „Tam nechodí moc fanoušků, takže my jich tam měli vlastně stejně, jako domácí. Po zápase se tom tam trochu škádlilo. Já tam ty chlapy znám, takže jsme si to tam vysvětlili. Zažil jsem určitě horší věci,“ usmál se.

Proti favoritovi mohli jenom překvapit. Klaplo to, konečně si mohli „zařvat“

Tým z Děčínska se rozjel, předvádí dobré výkony a má po Brné nejlepší útok v krajském přeboru. Hodně například pomohl návrat Patrika Havla, který předčasně skončil v třetiligové České Lípě. „Havel nám pomohl směrem do ofenzivy, zařadil se mezi naše klíčové hráče. Ale já chci pochválit celý tým. Kluci se tady stmelili, kádr se ustálil. Máme dobrou tréninkovou docházku a i trochu štěstí. Hlavní je, že to kluky baví. Jsme druzí, to jsme ani nečekali. Ale jsme nadmíru spokojeni,“ dodal Libor Sklenář.