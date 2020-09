Nabuzený celek trenéra Vlastimila Choda doma zaslouženě porazil partu okolo trenéra Pavla Salavy 4:1.

„Neproměňováním velkých brankových příležitostí jsme si utkání trochu zkomplikovali. Ale jsme rádi, že jsme si šance vypracovávali, dali čtyři branky a derby zvládli k naší spokojenosti. Hráči podali parádní výkony! Nepříjemné je zranění Pavla Hokeho, které snad nebude dlouhodobého rázu,“ pevně věří vilémovský kouč Vlastimil Chod.

Jílové naopak muselo přijmout první porážku v aktuální sezóně. „V prvním poločase nás domácí hodně přehrávali. Byla na nich vidět velká chuť nás porazit. Přeci jen se jim v posledních zápasech proti nám nedařilo,“ vzpomněl jílovský trenér Pavel Salava.

Po změně stran přišlo ze strany hostů mírné zlepšení, na obrat to ale nebylo. „Sice jsme snížili a pak domácí trochu zatlačili. Ale po jejich třetí brance jsme to otevřeli a bylo hotovo. Bohužel nás zklamala obranná čtveřice, které se doposud dařilo. Domácí vyhráli zaslouženě,“ dodal.

Další tři body má Modrá, která zažívá nejlepší vstup z našich okresních zástupců. Jiskra zvítězila na půdě posledních Lovosic 3:1 a je druhá za zatím stoprocentními Srbicemi. „Ale první poločas byl z naší strany hodně vlažný. Nevyhrávali jsme osobní souboje, vázla kombinace, chyběl pohyb a nasazení. Lovosice tak o poločase zaslouženě vedli,“ zlobil se kapitán a stoper Modré Martin Fejfar.

Hosté ale po změně stran dali tři branky a odvezli si všechny tři body. „Zvedli jsme se a donutili Lovosice k chybám. Naštěstí jsme rychle vyrovnali a pak to celé otočili. Příští týden nás čeká doma Litoměřicko, se kterým musíme podat o poznání lepší výkon, pokud chceme pomýšlet na úspěch,“ uzavřel vše Martin Fejfar.

Stap Tratec Vilémov – FK Jílové 4:1 (2:0) Branky: Rybář, Kramer, Kurel, Havel – Just. R: Provazník. ŽK: Čonka, Kurel – Smutný, Florián, Reichelt, Farkaš, Doubek. Diváci: 300.

Vilémov: Vaňák – Čonka, Jirchář, Vavroušek, Jindřich – Zima, Hoke (12. Kramer), Kučera, Rybář, Snášel (76. Kurel) – Havel.

Jílové: Smutný – Doubek, Florián, Reichelt, Farkaš – Feledi, Bílek, Kolář (76. Šaran), Žáček – Just (83. Sobíšek), Horyna (46. Hošek).



ASK Lovosice – Jiskra Modrá 1:3 (1:0) Branky: Walter – Macko 2, Fiala. R: Živnůstka. ŽK: Záruba – M. Fejfar, Stožický, M. Kolárik, Šotola.

Modrá: Matějka – Stožický (83. Šotola), M. Fejfar, Vaněk, Uka – Turbák, T. Fejfar, Polák (58. Ahmed), Fiala – Macko, M. Kolárik (88. P. Kolárik).