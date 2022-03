Čtvrté místo potvrdili fotbalisté Vilémova, kteří doma ve vyhecovaném utkání porazili pátou Brnou 4:2. Hostům nepomohly ani dvě trefy zkušeného Rilkeho, za Vilémov zaznamenal dvě branky Patrik Havel. „Úvodní jarní utkání jsou vždy plná očekávání, nervozity, a také nepřesností, protože hráči navíc bojují i s přechodem na přírodní trávu. Proti Brné tomu nebylo jinak. K tomu nás čekal těžký a velmi zkušený soupeř, kterého se nám v poslední době nedařilo porazit. Proto jsem velmi rád za tento vítězný vstup do jara, hráčům děkuji za předvedené výkony a cením si jejich touhy to konečně zlomit a zvítězit,“ usmíval se Vlastimil Chod, vilémovský kouč.

„Z mého pohledu šlo o naprosto vyrovnané utkání, herně i na šance, ale nám zkrátka nevyšel konec, kdy jsme si nechali dát zbytečně dva hloupé góly. Výkon nebyl špatný, ale jsme bez bodu,“ pokrčil rameny trenér Brné Tomáš Heřman.

Z posledního místa utekla Modrá, která doma po bezbrankové remíze urvala díky penaltám proti Oldřichovu dva body. Na hřišti to ale nebyla žádná velká podívaná. „Nebyla to žádná slast, navíc jsme byli v hrozné sestavě. Dokonce nám musel pomoct Šmacl z Vilémova a Mach z Chlumce. Mohli jsme i vyhrát, chvilku před koncem jeden z našich cizinců nedal penaltu. Závěrečné pokutové kopy vychytal Matějka. Věřím, že nám dva body pomůžou do dalších těžkých bojů,“ zdůraznil Ladislav Michalec, šéf Modré.

Horní Jiřetín doma udolal Jílové 1:0, jedinou trefu domácí v 78. minutě, kdy se trefil Džuban. „Myslím si, že to byl spíše remízový zápas. Ten bod by nám za nasazení a bojovnost slušel. Hrálo se na tvrdém a zmrzlém terénu, o fotbale to rozhodně nebylo. Citelně nám chyběl Just, domácí to hráli všechno vzduchem. Bylo to o chybě a tu jsme udělali my. Hráčům nemám moc co vytknout, chyběla kombinace směrem dopředu, ale na tom hřišti to ani moc nešlo,“ hodnotil utkání Ondřej Barilla, jílovský trenér.

Vilémov - Brná 4:2 (2:1) Branky: Havel 2, Kučera, Zima - Rilke. R: Čáka. ŽK: 2:4. ČK: Honců - Králík, 120 diváků.

Modrá - Olřichov 1:0 PK. R: Maleček. ŽK: 1:1, 90 diváků.

Horní Jiřetín - Jílové 1:0 (0:0) B: Džuban. R: Pašek. ŽK: 4:1, 50 diváků.