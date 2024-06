Fotbalisté Vilémova zase ukázali, že jsou aktuálně nejofenzivnějším týmem krajského přeboru. Doma porazili mladý tým Baníku Most Souš B 5:0, v tabulce drží páté místo.

Sestřih utkání Vilémov - Most Souš B. | Video: SK Stap Tratec Vilémov

Prim hráli tradiční střelci. Miloslav Kučera se trefil čtyřikrát, jeden zásah přidal Martin Bulejko. Kučera aktuálně vede tabulku kanonýrů s 36 zásahy. Bulejko, který přišel v zimě, dal v 11 zápasech 13 branek.

„Začátek zápasu pro nás přitom nevypadal moc dobře, neboť v první čtvrthodince měli daleko více na svých kopačkách míč výborně se pohybující hosté. K velké šanci to však nevedlo a tak se hra začala vyrovnávat. První půle byla z obou stran koukatelná, hosté byli velice dobře technicky i fyzicky vybavení a my se jim chtěli ve všech směrech vyrovnat. Do šaten se šlo za stavu 1:0, což tak odpovídalo průběhlo," všiml si Libor Sklenář, manažer Vilémova.

Po změně stran už na hřišti gólově kralovali domácí. Kučera, který se trefil v prvním poločase, přidal další tři branky, na 5:0 pak skóre uzavřel Bulejko.

„Druhá půle byla více méně již v režii našich hráčů, kteří si s chutí zastříleli a vytvářeli si i další šance díky svým rychlým brejkům a citlivým narážečkám mezi nezkušenými mladíky. Ti pomalu odpadávali i přesto, že trénují třikrát týdně. Faktem je, že za stavu 3:0 už se proti zkušenému týmu dost špatně hraje a otáčí stav. Krásná děkovačka diváků na závěr našim hráčům se opět podařila," dodal Sklenář.