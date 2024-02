Start druhé poloviny sezony v krajském přeboru se kvapem blíží, Sklenář se snaží tým posílit. „V trestu máme dva hráče, Havla a Honců. Navíc se nám proti Skalici zranil Honza Kubr, to je taky problém. Takže je nás málo. Snažím se sehnat jednoho, dva hráče, ale prostě není kde. Je to špatné. Ještě bychom mohli zase sehnat cizince s Brazílie nebo Afriky, ale do toho se mi zase nechce. Je to náročné a nákladné,“ smutně poznamenal.

Vilémov nadále čeká na to, jak dopadne jejich případný přesun do Libereckého kraje. „Co já vím, tak ještě rozhodnuto není. Právě probíhá určitá anketa mezi kluby na Liberecku. Rozhodnutí by nám měli dát do konce března," uzavřel vše.

Skalický trenér byl po zápase hodně rozmrzelý. „Soupeř vůbec nepřijel v optimálním složení, dohrával vlastně v deseti lidech. K ničemu nás vlastně nepřinutil, brankář Vaňák toho ještě hodně vychytal,“ kroutil hlavou Zdeněk Baťka, trenér Skalice. Dvakrát se trefil Zeman, jednu branku přidal Pečenka.

Kouč Skalice si postěžoval i na další faktory, které zápasy provázely. „Hráli jsme v Děčíně na umělce, která je podle mě špatná. Nejde tam ani pustit výsledková tabule, nemůžete si půjčit míče. Kvůli tomu jsem kdysi ukončil zimní turnaj, který se tady hrál. Rozhodčí pískal hrůzostrašně, nestíhal. Zaplatíte si za pronájem a pak jste ze všeho akorát zklamaný,“ mávl rukou.

Na tým z Českolipska ještě čeká přátelský zápas proti Junioru Děčín, následně bude čekat na los krajského poháru. „Co se týče kádru, tak dotahujeme dokončení přestupu Pepy Zemana z Lokotky. Ještě tady zkoušíme hráče Svačinu, který hrál v Německu a pochází ze Šluknovska. Uvidíme. Pokud se ještě nedomluvíme na jednom hráči s Českou Lípou, tak je kádr uzavřený,“ dodal Baťka.