Domácím pomohly standardní situace. Jedna z klíčových situacích přišla v 37. minutě. „Přišli jsme o klíčového muže středu obrany Jirku Stehlíka, který se srazil u postranní čáry s domácím hráčem. Byl z toho faul proti nám a centr do vápna hlavou poslal míč do brány nepřikrytý nestor domácích Tonda Holešovský,“ kroutil hlavou Libor Sklenář, vilémovský manažer.

„Na utkání roku jsme se všichni dlouho těšili a na výjimečný zápas přišla rekordní návštěva 380 diváků. Děkujeme všem. Jak už to v derby bývá, tak to bylo ze začátku hodně nervózní. V prvních dvaceti minutách byl Vilémov lepším mužstvem a my jsme se jen těžko dostávali do tempa,“ přiznal šluknovský manažer Ladislav Čurgali starší.

Šance byly na obou stranách, skóre se ale do poločasu nezměnilo. Do druhého dějství vstoupili skvěle domácí fotbalisté. Přišla další standardní situace, na zadní tyči si zjevil Ladislav Čurgali mladší a uklidil hlavou míč do sítě.

„Bohužel jsme si opět utkání zkomplikovali, když po brejku Kubr obstřelil našeho gólmana. Od té doby Vilémov hodně zlobil a jen s vypětím všech sil jsme zápas odbojovali do vítězného konce. Vilémov ukázal svou kvalitu, bylo vidět, že hrají krajský přebor dlouhou dobu. Nás ctí obrovská bojovnost jeden za druhého,“ dodal Čurgali.

Vilémovští byli logicky smutnější. Z několika důvodů. Přišli o zraněného Stehlíka, nemají ani bod a v 81. minutě cítili křivdu. Hostující Plachý vyrovnal, branka ale nebyla kvůli domnělému ofsajdu uznána. „Poprvé v životě se mi stalo, že mi druhý den zavolal hlavní rozhodčí Marek a omluvil se. Bohužel, už se to nedá vzít zpět,“ smutnil Sklenář.

„Bojovnost domácích, kteří se rvali o každý míč i píď hrací plochy, nakonec slavila úspěch. Bylo to remízové derby a se vším všudy, tak jak to má být, ale tentokráte vyhrál ten šťastnější a po 30-ti letech si vybojoval titul „Král Severu,“ sportovně pogratuloval vítězi.