Souboj proti Poustevně vidělo 150 diváků, o pět branek se postaralo pět různých střelců – David Šolc, Antonín Trojan, z penalty David Průcha, Zdeněk Starec a Jakub Bedrich. „Se startem do sezony musím být spokojený. Rozhodně nechceme usnout na vavřínech, na druhou stranu máme za sebou několik zápasů proti těžkým soupeřům. Start je to nad očekávání,“ přiznal Zdeněk Bajan, trenér Jiříkova. Ten už dokázal porazit třeba Benešov nad Ploučnicí, Velký Šenov, Horní Podluží a Krásnou Lípu.

Zdroj: Spartak Jiříkov

Podle Bajana je letošní okresní přebor hodně vyrovnaný. „Těžko říct, zda to je lepší nebo horší, než minulý rok. Je to ale hodně vyrovnané, každý může obrat o body toho druhého. Zápasy jsou vypjaté, lidi to baví. Tedy alespoň u nás v Jiříkově,“ usmál se.

V minulé sezoně patřil Jiříkov k týmům, které odmítly postup do I.B třídy. Rozhodlo o tom hlasování, které nakonec rozhodlo o setrvání Spartaku v okresním přeboru. „Největším problém vidím v počtu hráčů. Ten okres můžete ve třinácti, čtrnácti lidech nějak odkopat. Krajská I.B třída je náročnější. My bychom rádi vyhráli okresní přebor a pak se uvidí. Založili jsme B tým, to nám trochu hraje do karet. Pokud by se nám takhle dařilo i dále, bylo by asi hloupé, to nezkusit. Ale to je ještě daleko,“ přiznal Bajan.

Jak už bylo zmíněno, Jiříkov přihlásil do okresní soutěže svůj rezervní tým. „Byla to vlastně souhra náhod. Vilémov zrušil svoje béčko, měli jsme tam hodně kamarádů. Sedli jsme si s nimi u kafíčka a vlastně se dohodli, že budou hrát u nás. Chtěli hrát pohromadě. Do toho jsme tedy zapojili naše dorostenci a rozrostli se,“ vysvětlil.

Jiříkovská rezerva o víkendu vybojovala cenný body proti silnému béčku Junioru Děčínu, v tabulce je zatím šestá. „Ten poslední bod byl nad očekávání. Jinak sestava se vlastně mění každý zápas. Těm zkušenějším jsme natáhli fotbalový život a mladí zase získávají zkušenost,“ dodal Zdeněk Bajan.