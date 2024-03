Jeho tým měl sice v úvodu za stavu 0:0 velkou šanci, do vedení šel ale soupeř. „Stejně jako v Ústí tak i tady jsme dostali gól ve druhé minutě. Opticky jsme možná měli více ze hry, ale domácí hráli jednoduše, čekali na brejky a trestali nás. Sice nám chyběl Just s Píchou, ale to nás neomlouvá. Takhle prostě hrát nemůžeme,“ kroutil hlavou.

Do poločasu už Jílové ztrácelo tři branky, po hodině hry přišla čtvrtá rána, o chvilku později navíc nesmyslné vyloučení kapitána Michla. „V Ústí dostal Kuba Pícha, teď Ondra. Zbytečné, navíc v dalším zápase budeme už zase řešit problémy se sestavou. Nedá se nic dělat, rozhodně nic nebalíme, ve hře je ještě hodně bodů a já věřím, že nějaké vybojujeme,“ dodal Barilla.

„Po zápase jsem všechny kluky pochválil, odvedli dobrý výkon. Všichni do jednoho,“ usmíval se Bora Matouš, dlouholetý trenér Oldřichova. Jílové, které přezimovalo na předposledním místě krajského přeboru, ale hodně kousalo. „My jsme věděli, že hosté jsou silní směrem dopředu. V zimě posílili, ale nebyli kompletní,“ všiml si. Týmu z Děčínska v ofenzivě chyběla staronová posila Pícha nebo zkušený kapitán Just.

„Hosté přitom měli hned v úvodu obrovskou šanci. Kdyby to proměnili, utkání mohlo vypadat jinak,“ přiznal Matouš. Vzápětí ale udeřil právě tým od Barbory, v 26. minutě vedl 2:0, těsně před poločasem přidal třetí branku Brejcha.

„Jílové je slabší do obrany a my jsme toho využili. Po změně stran už hosté tolik nezlobili a my utkání prakticky kontrolovali. Pak jsme dali čtvrtý gól, soupeř šel navíc do deseti, když se nechal zbytečně vyloučit jejich stoper,“ pokračoval oldřichovský kouč.