Tým z Děčínska se ale semkl a bojovným výkonem zaskočil velkého favorita. „My už jsme měli po půl hodině vést klidně 3:0, ale šance jsme nedali,“ hlesl Sklenář. Do vedení tak šli hosté díky kapitánu Králíkovi. Jenže domácí díky Rybářovi vyrovnali, brankář Vaňák pak chytil Demčenkovi penaltu, na druhé straně naopak pokutový kop proměnil Kučera.

„Po změně stran jsme postupně zvýšili na 4:1, závěr byl ale hektický. Šest minut před koncem se trefil Hanich, pak kopala Brná další penaltu, kterou proměnil Gajdarski. Závěr jsme ale ubránili a máme cenné tři body,“ podotkl.

Výkon Brné ho tak trochu zklamal. „Nevím, možná nás i trochu podcenili. Brná byla slabší v obraně, velké problémy jí dělali naši ofenzivní a rychlonozí hráči,“ těšilo Sklenáře.

Co ho ale netěší, je tav hráčského kádru. „Chtěli jsme sehnat ještě někoho, ale nepodařilo se. Kubr bude mimo minimálně na tři týdny, k dispozici by měl být Štefan, jinak to je všechno. V trestu je stále Honců s Havlem. Alespoň u jednoho budeme žádat o zmírnění trestu,“ dodal na závěr.