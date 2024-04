Jsou sice na pátém místě, ale k medailovým příčkám to mají hodně daleko. Do jarní části…

„Výsledek hodnotím pozitivně. Když jsem si uvědomil, v jaké jsme zase nastoupili sestavě…Kluci to ale neskutečně odmakali, bojovali jako jeden tým. Musím přiznat, že teď zase věřím, že o tu záchranu v přeboru můžeme zabojovat,“ řekl po zápase Marek Smutný, brankář Jílového, který byl klíčovým můžeme svého týmu.

V utkání předvedl několik vynikajících zákroků, v 85. minutě ale nestačil na prudkou střelu Kadlece na zadní tyč. „Byl kousek ode mě, dva metry. Možná jsem mohl více vyběhnout, snížit úhel a čekat, že mě nějakým zázrakem trefí. Je ale pravda, že to dobře uklidil na zadní tyč. Osobně jsem ale se svým výkonem spokojený a jsem rád, že jsem týmu pomohl. Budu se ale opakovat, jsem hrdý na celý tým,“ zdůraznil.

Smutný prožívá zajímavou jarní část. V domácím utkání proti Ledvicím (2:4) si vybral hodně slabé chvilky. Vzápětí ale doslova vychytal dva body ve Vilémově, velkou oporou byl i v Žatci. „Je to tak, proti Ledvicím jsem tam předvedl dvě obrovské chyby. Ani proti Kadani se mi to zrovna nepovedlo. Těžko říct, co se změnilo. Možná jsem se vnitřně uklidnil a v hlavě si řekl, že už nemáme o co hrát,“ pokrčil rameny.

Jílovský brankář ale věří, že jeho tým se ještě popere o záchranu v nejvyšší krajské soutěži. „Klíčoví hráči jsou zranění, hodně chybí. S nimi bychom měli daleko více bodů. Nezbývá než doufat a bodovat. Musíme body sbírat hlavně doma. Zápasy proti Ledvicím a Kadani se nesmí opakovat,“ dodal Marek Smutný.

„My jsme samozřejmě hodně zklamaní. Už v prvním poločase jsme měli dát tři, čtyři góly. Pak by to vypadalo úplně jinak. V prvním poločase si nepohlídáme jedinou střelu Jílového, ve druhém pak standardní situaci. Hosté byli na koni, těžko se to otáčelo. Posledních patnáct minut jsme měli velký tlak, hostující brankář ale předvedl výborný výkon. Naštěstí jsme dali alespoň ten vyrovnávací gól, ale zase jsme nezvládli penalty. Jsem prostě zklamaný,“ smutně řekl Jan Hyneš, trenér Žatce.