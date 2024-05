Zapadl do mladého týmu děčínského Junioru, který chce letos postoupit do krajského…

„Pro nás velmi důležitý zápas. Přestože jsme měli sérii šest zápasů bez prohry, tak body neztráceli ani ostatní týmy z první čtyřky a nedokázali jsme se přiblížit. Teď jsme konečně v přímém souboji mohli snížit náskok čtvrtých Pokratic, ale naopak v případě prohry odstup zvýšit. Takže jak se říká, byl to souboj o šest bodů,“ řekl na úvod Ladislav Čurgali starší, asistent šluknovského trenéra.

„Bohužel zrovna na tento zápas nám chybělo několik hráčů a několik bylo zraněných na půl. Do zápasu jsme vstoupili dobře, když jsme byli nebezpečnější a dali i první branku Bartošem. Domácí zvýšili aktivitu a bohužel jsme obdrželi dva slepené góly. Po té jsme měli dvě velké šance, když Šimek nejprve trefil tyč a v další velké šanci přestřelil. Do poločasu jsme dokázali vyrovnat, když se prosadil Holešovský mladší,“ poznamenal.

Zdroj: SK Šluknov

„Do druhé půle místo zraněného Zabilky nastoupil Šach, který přijel na pomoc z béčka. Bohužel se hned po třech minutách vážně zranil a musela přijet sanitka. Přejeme brzké uzdravení kolena,“ zdůraznil.

„Rozhodující gól jsme dostali po centru, když brankář Nejedlý neudržel míč a domácí hráč dorazil do branky. Bylo ještě hodně času na vyrovnání, ale již to bylo křečovité a nic se na stavu nezměnilo,“ smutně dodal.

„Určitě jsme minimálně na remízu v tomto utkání měli, o to více nás to mrzí. Sice je ve hře ještě hodně bodů, ale naše ztráta na první čtyřku je moc velká. V dalších utkáních určitě budeme chtít vyhrávat pro naše fanoušky a naši radost. Chtěli jsme z důvodu derby pražských S přeložit čas dalšího utkání na 14 hodin, ale Libouchec na to bohužel nepřistoupil. Přesto věříme, že nás přijdete podpořit,“ dodal Čurgali.

„Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě, vítězství si nesmírně ceníme, jelikož jsme se Šluknovu v tabulce vzdálili,“ začal s hodnocením Miroslav Macel, trenér Pokratic. „První poločas byl bláznivý, klidně to mohlo skončit třeba 5:3 pro nás. Ve druhém poločase jsme byli lepší, vítězný gól padl z takové nenápadné akce. V závěru si Šluknov vytvořil tlak, do vápna nám létal jeden míč za druhým. Výhru jsme ale ubránili,“ dodal.