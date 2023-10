To byl hodně divoký zápas, který nabídl třináct branek. Fotbalisté Františkova, kteří…

„Musíme s tím něco udělat, tahle série určitě není příjemná,“ věděl po utkání také domácí trenér Vlastimil Jaroš. „Jinak to ale bylo vyrovnané utkání, akorát že soupeř se dokázal gólově prosadit a my ne,“ našel prostý kámen úrazu. „Hrál se ale hezký fotbal, ale náš výkon byl takový nějaký unavený,“ kroutil nechápavě hlavou. Duel se lámal na konci jeho první a druhé třetiny. Ve 32. minutě poslal hosty do vedení Halamka, po hodině hry zvýšil náskok Čurgali.