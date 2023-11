„Tentokrát nás to hodně bolí, protože to byl zápas, kde jsme měli určitě vyhrát za tři body. Začali jsme špatně, to nás rozhodilo. Po našem obratu jsme si mysleli, že vyhrajeme. Dali jsme i třetí branku, ta nám ale nebyla uznána. Penalty jsme měly lépe rozehrané, ale nedali jsme pátou a šestou,“ pravil Ladislav Čurgali, asistent trenéra Šluknova.

„Za důležité body jsme rádi. ve Šluknově jsme uspěli už v minulé sezoně, kdy jsme se na definitivně zachránili,“ připomněl Jakub Černý, předseda Nového Sedla.

Tým z Děčínska v letošní sezoně nastoupil na domácí půdě šestkrát, vyhrál ale jen dvakrát. „Čím to je? Dobrá otázka, kdybych to věděl, rád bych vám to řekl. Možná je to tím, že máme mladý tým a ten se doma dostává pod určitý tlak. Chodí na nás hodně diváků a ne každý se s tím srovná. Navíc přijedou týmy a většinou brání. A nám se do plných nehraje dobře. Venku je to pak pro nás o něco lepší. Myslím si, že tady zase rozhodla zkušenost. Dva góly nám dal 46letý borec, Sedlo vědělo co má hrát a vyšlo mu to,“ přiznal Jan Plachý, kouč Šluknova.

Jeho tým promarnil šanci bodově se dotáhnout na druhé Pokratice. V našlapané tabulce je třetí, ovšem třeba deváté Nové Sedlo ztrácí pouhých pět bodů. Odskočené jsou pouze první Dobroměřice.

„Soutěž je zajímavá. Já už před sezonou říkal, že to bude vyrovnané. Je to možná tím, že jednotlivé složení kádrů se mění. Vemte si Rumburk, který se dal do kupy a boduje. Doma jsou silné Ervěnice. Já měl před startem soutěže na tréninku 24 hráčů a v Libouchci jsem měl na lavičce dva hráče. Myslím si, že o to druhé místo bude velký zájem. Chceme o něj bojovat,“ dodal.