Domácí si mohou pořádně drbat hlavu, měli dostatek šancí utkání rozhodnout a jasně vyhrát. Na kdyby se ale nehraje. „Byl to zápas blbec, klidně to mohlo skončit třeba 8:1,“ kroutil hlavou Libor Sklenář, manažer Vilémova.

Po pěti minutách šel přitom Vilémov do vedení, prosadil se kanonýr Bulejko. „Právě Martin měl další velké šance. Trefili jsme tyč, hosty zachránil dobře chytající brankář,“ pokračoval Sklenář.

Oba týmy mají na jaře velké problémy se sestavou, jílovský kouč Ondřej Barilla se tomu už vlastně jenom směje. „Více slátanější sestavu jsme tady mít nemohli, byl to extrém. Ale jak to tak někdy bývá, čím hůř na tom jste, tím lépe to dopadne. Měli jsme štěstí hlavně na začátku, první čtvrt hodiny šli domácí několikrát sami na bránu. Kdyby to za 20 minut bylo třeba 5:1, nikdo by se nedivil. Konečně jsme si vybrali trochu štěstí, hodně nás podržel brankář Smutný, který chytal fantasticky,“ uvedl Barilla.

Jílové po změně stran čekalo na svou šanci. A ta přišla. V 63. minutě se po rohovém kopu a následně skrumáži prosadil Šalda. Utkání došlo do penalty, tam jasně kralovali hosté, kteří ho vyhráli 4:1 a získali bonusový bod.

„Musím kluky pochválit. Šlapala nám obrana, šlapal celý tým,“ zdůraznil Barilla. Jeho tým je ale stále poslední. „Dva body jsou dobré, jsme samozřejmě rádi. Ale naše situace se nemění. Věřím, že nás to zvedne alespoň psychicky. Výhledově je to ale bída. Hráči nejsou a my se v tom budeme plácat dál,“ dodal.

Vilémov je na devátém místě, na jaře ho ale trápí zranění. „Bohužel ve druhé půli došlo k nezaviněné srážce domácího Petra Kurela s hostujícím útočníkem, který mu nechtěně přišlápl ruku. Ta mu otekla, zápas dohrál s bolestmi, ale druhý den ho čekala nemocnice a sádra zřejmě na několik týdnů. Prostě jaro je pro nás zakleté, každý zápas jedno i dvě zranění, takže to musíme nějak dohrát s tou hrstkou zbývajících a zatím relativně zdravých hráčů a pak se uvidí co a jak dál s kádrem udělat,“ dodal Sklenář.