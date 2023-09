„Hodně nám pomohl fakt, že se do sestavy vrátili Kuba Chlada a Lukáš Pokorný. Postavili jsme to více na zkušenostech, to ještě chyběl zraněný Míra Čonka. Věděli jsme, že na tom Roudnice také není dobře. Jsme moc rádi, že jsme vyhráli a bodově se na ní dotáhli,“ usmíval se Aleš Vavroušek, hrající sportovní manažer Rumburku, který zaznamenal jednu ze tří branek svého týmu.

Zdroj: SK Roudnice

Hosté vsadili na pozornou defenzivu, jejich taktika přinesla kýžené ovoce. „Roudnice byla lepší na míči a lépe kombinovala. My jsme pozorně bránili a domácí nepouštěli do šancí. Do vedení jsme šli po rohovém kopu, po změně stran přidal důležitou druhou branku Burda. Pak se nám hrálo ještě lépe na brejky, je to asi cesta, jako bodovat,“ přiznal Vavroušek.

Další rumburskou posilou je Radek Pácha, který naposledy kopal za Vilémov B. A hned se uvedl brankou na 3:1 v 90. minutě. „Přestupní termín ještě běží, stále se snažíme někoho přivést. Ale je to těžké. První čtyři zápasy jsme prohráli, to se k vám nikdo nepohrne. Navíc je sezona už rozjetá a těch hráčů je prostě málo,“ dodal Aleš Vavroušek.

Naopak pro Roudnici byla porážka velkým šokem. Tým, který chtěl hrát o postup do krajského přeboru, ve pěti zápasech posbíral pouhé tři body. „Tady se nedá za nic schovávat, je to průšvih, ostuda. Ten zápas jsme měli jednoznačně vyhrát. V týdnu došlo v týmu k nějakým změnám, protože byla cítit negativní atmosféra, ale ani to nepomohlo. Kluci to mají evidentně v hlavách, je tam nějaký blok, který prostě musíme my, nebo někdo jiný, odstranit. A že jsme měli znovu vysoké držení míče? Na to se nehraje. Vždyť jsme měli největší šanci v první půli snad z brejku. A nebudeme se ani vymlouvat na to, že nám teď chybí hroťáci. Někteří jsou zranění, jiní to vzdali sami, aniž by potvrdili, že Roudnici opravdu chtějí odevzdat sto procent. Teď se zkrátka nedaří, ale kluci se s tím musí i při svém mládí poprat sami. Nikdo jiný to za ně neudělá," smutně pravil Pavel Hoznédl, trenér Roudnice nad Labem.