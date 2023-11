Konečně jim to tam doma napadalo! Fotbalisté Šluknova zakončili podzimní část I.A třídy demolicí posledních Strupčic. Nováčkovi soutěže, který dorazil s hodně okleštěnou sestavou, poslali na dlouhou cestu domů velmi těžký, osmibrankový batoh.

Sestřih utkání Šluknov - Strupčice. | Video: SK Šluknov

„Poslední utkání podzimu bylo pro nás důležité, abychom udrželi kontakt s čelem tabulky a konečně jsme chtěli potěšit domácí diváky. Od úvodu jsme se dostávali do šancí, ale opět se nám nedařilo dát gól. Tentokrát ale bylo naštěstí mnoho šancí a tu pátou jsme již využili. Do poločasu jsme přidali další dva góly a tím již bylo jasné, že body zůstanou doma. Ve druhé půli jsme nasázeli soupeři dalších pět gólů a s diváky jsme si užili děkovačku. Překvapivě i v tak nepříznivém počasí přišlo hodně fanoušků, za což děkujeme. Do zimní přípravy se nám po takovém konci půjde lépe a věříme, že na jaře budeme hodně úspěšní,“ řekl Ladislav Čurgali starší, asistent trenéra Šluknova. Ten přezimuje na šestém místě.

„Očekávali jsme to a jeli jsme k zápasu s tím, že to možná takhle dopadne. Bohužel nám chybělo sedm hráčů ze základu. Na vině jsou zranění, nemoci, pracovní vytížení a nakonec jsme dostali osm branek,“ mrzelo trenéra Strupčic Luďka Pěnkavu. Toho čeká s jeho souborem přes zimu hromada práce. Strupčický nováček je v tabulce poslední, když z patnácti duelů uhrál dvě výhry a třináct porážek. Na kontě má celkem osm bodů a na předposlední Roudnici ztrácí čtyři.

„Doufám, že se dáme v zimní přestávce zdravotně dohromady a potrénujeme. Já tvrdím, že když máme tým v plné síle, tak bychom se měli pohybovat kolem středu tabulky. Ale jak říkám, je to vše závislé na zdraví hráčů a snad se dáme zdravotně také do pořádku,“ dodal Pěnkava.