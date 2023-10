Jenže Malšovice to nezabalily, díky Hynkovi a Carvovi bylo po půl hodině vyrovnáno. Hosté šli v 55. minutě po vyloučení Grafa do deseti a nakonec si neodvezli ani jeden bod. „Přitom jsme do toho vstoupili výborně, jenže domácím se ještě do poločasu podařilo vyrovnat. Po změně stran to byl spíše boj, hodně to také ovlivnilo zbytečné vyloučení Grafa. Zápasu by asi slušela remíza, ale nakonec byly Malšovice šťastnější,“ hlesl Vojtěch Šindelář, trenér Chuderova.

„Musím klukům poděkovat, že to silou vůle stáhli a nakonec v nastavení rozhodli. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Jsme s Chuderovem rivalové, takže je ta výhra o to cennější,“ přiznal Florián.

Hlavně ve druhém poločase to na hřišti a na lavičkách hodně jiskřilo. Přispěl k tomu i nepřesný výkon rozhodčího Plzáka. „Od našeho postupu s nimi hrajeme potřetí, je to zkrátka na nože. I slovně,“ konstatoval zkušený malšovický trenér.

„Ta rivalita se postupně vytvořila asi tým, že společně bojujeme o přední příčky I.B třídy. Každý zápas je tak trochu boj, je tam hodně osobních soubojů a vyhrocených situací,“ dodal Šindelář.

FOTO: Vilémov jede! Najel zhruba 260 kilometrů aby zvládl šlágr o druhé místo

Na závěr ještě jedna perlička k dvojici malšovických trenérů. Zatímco Josef Florián zůstává na lavičce skoro neviditelný, Tomáše Nováka a jeho hlas rozhodně nepřeslechnete. „My jsme s Tomášem domluveni, že je na zápasech aktivnější a trochu více to řídí. Navíc je to kus chlapa a já přes něj ani nevidím na hřiště. Samozřejmě má velké zkušenosti a dobré hlasivky,“ uzavřel vše s úsměvem Josef Florián.