Přímý boj o druhé místo v krajském přeboru byl k vidění Vilémově. Domácí celek porazil kvalitní rezervu Ústí nad Labem 3:2 a natáhli sérii bez porážek v základní hrací době na devět zápasů.

Vilémov doma porazil béčko Ústí nad Labem 3:2. | Foto: Tomáš Fúsek starší

Hosté přijeli s výborným mladičkým týmem dirigovaným dvěma staršími zkušenými kozáky. Hned v úvodu se dostali do šance po naší ztrátě. Dlouho nám trvalo, než jsme se z té branky vzpamatovali a nakonec nám podařilo alespoň do půlky vyrovnat. Druhá půle pak byla nahoru a dolů a divákům se musel takový fotbal líbit. Přesto jsme si vypracovali více brankových příležitostí, než snaživý soupeř a to rozhodlo o tom, že všechny tři body zůstaly doma,“ řekl spokojený Libor Sklenář, manažer Vilémov.

Hosté se dostali do vedení v 8. minutě, kdy se prosadil Růžička. Po půl hodině hry pak srovnal domácí střelec Kučera. Po změně stran pak během devíti minut zkompletoval Kučera hattrick. Čtvrt hodiny před koncem snížil z penalty Seidl, domácí ale cennou výhru udrželi.

PODÍVEJTE SE: Kádr se na podzim ještě více bortí. Trenér neví, s kým ho dohraje

„Byl to opravdu velmi pěkný zápas a je vidět, že někteří ústečtí mladíci mají před sebou vskutku výhled nášlapu do vyšších soutěží. Je zde vidět dobrá práce vedení,“ dodal Sklenář.

„Opakoval bych se, ale proti kvalitnímu soupeři jsme opět doplatili na neproměňování vyložených šancí. Proto jsme odjeli bez bodu, i když si troufám říct, že jsme odehráli nejlepší zápas na podzim a soupeře jsme hodně potrápili,“ líčil kapitán hostů Jakub Seidl, který snižoval čtvrt hodiny před koncem z penalty na rozdíl jediné branky. „Minimálně na remízu jsme podle mého názoru měli, ale domácí byli tentokrát šťastnější,“ pokrčil zklamaně rameny.