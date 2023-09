„To, co se stalo ve druhém poločase, jsem prostě nepochopil. Byl to z naší strany velký kolaps. Po druhé brance kluci přestali úplně hrát,“ kroutil hlavou Ondřej Barilla, kouč FK Jílové.

Přitom v úvodním dějství to byla na hřišti vyrovnaná partie. „První půle byla vyrovnaná, obě obrany si hlídali protiútoky a každý tým měl po dvou velmi dobrých šancí,“ přiznal vilémovský manažer Libor Sklenář, který s nadšeným uvítal návrat Patrika Havla, který ukončil Lz rodinných důvodů své angažmá v třetiligové České Lípě.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Ano, první poločas byl vyrovnaný, možná jsme měli více ze hry. Byly tam tři velké šance. Mohli jsme klidně vést, ale prostě se nám nedaří ani v koncovce,“ pokračoval Barilla.

Zlom přišel ve 39. minutě, kdy domácí stoper Šalda fauloval unikajícího Zimu a po druhé žluté kartě musel předčasně do kabin.

„Takovou akci jsme měli přerušit daleko dříve. Bude to znít asi divně, ale Vilémov byl podle mě zatím nejslabší tým, který k nám přijel. Soustředil se hlavně na rychlé brejky, má na to hráče. Věřil jsem, že i v deseti na to máme. Po druhé brance hostů jsme se na to absolutně vykašlali. Přitom Vilémov je soupeřem na naší úrovni,“ nechápal Barilla.

„Neházíme fintu do žita, ale na týmu je vidět frustrace. V dalším kole máme doma Žatec, tomu se taky nedaří. Situace není dobrá a velí nám, abychom konečně zabrali,“ dodal kouč Jílového.

Vilémov naopak tabulkou stoupá, včetně poháru neprohrál v základní hrací době pět zápasů v řadě.

„Branek mohlo být ještě více, ale ke konci zápasu to již bylo jasné a tak docházelo ke zbytečnému kličkování, dávání si přednosti a zahazování dalších šancí, včetně penalty. Domácím se po vyloučení zhroutila hra jak balíček karet a náš velmi dobře naladění celek zakončil svůj anglický týden nečekanou, ale zaslouženou vysokou výhrou,“ dodal spokojený Libor Sklenář.