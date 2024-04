„My jsme se poprvé na jaře pořádně sešli. Hlavně jsme měli pohromadě obranu, uzdravili se nám oba stopeři a musím říct, že to na hře hned bylo znát,“ pochvaloval si trenér Hostovic Jaroslav Dvořák. „Do zápasu jsme šli s tím, že nechceme nijak jančit, budeme hrát vzadu na nulu a uvidíme, co z toho bude. Myslím, že nakonec nám to vyšlo skvěle a i diváci, stejně jako já a vlastně celý tým, mohli být konečně spokojení,“ dodal.

Fotbalisté Heřmanova zapomněli na poslední porážku v Chlumci, doma si spravili chuť, když porazili mladý tým Svádova 4:1. „Výsledek vypadá jasně, ale tak jednoznačné to nebylo. První poločas byl Svádov lepší, byl běhavější a měl šance. My jsme vlastně neměli nic, zase jsme se rozjížděli pomalu. Druhou půli jsme proházeli sestavu, dali dva rychlé góly a tím jsme to zlomili. Tři body jsou fajn,“ usmál se Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Tým, hrající domácí zápasy ve Fojtovicích, tak opět předvedl velmi pomalý zápasový rozjezd. „Těžko říct, čím to je. Možná se ještě rozcvičujeme, možná to někdy máme na začátku až moc na pohodu. V poločase jsme trochu změnili posty. Jára Dyrynk šel do útoku, Kamil Dančo zase na kraj hřiště. Pomohlo to," podotkl Rojko.

„Nám před zápasem onemocněl pravý bek a stoper ze základu. Na utkání jsme měli jen dva náhradníky, obranu tak musel hrát náhradní brankář, který předtím pět týdnů po operaci netrénoval,“ líčil trenér Svádova Martin Beránek.

„I tak si ale myslím, že jsme první poločas odehráli velice slušně. Souhlasím s tím, že jsme asi byli lepší, měli jsme dvě velké šance, kdybychom je dali, troufám si říct, že bychom neprohráli. V poločase se nám bohužel zranil ještě další obránce, někteří hráči tak hráli na naprosto nezvyklých postech a druhá půle už nám zkrátka nevyšla,“ dodal.