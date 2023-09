Tým z Děčínska měl utkání pod kontrolou od úvodních vteřin, už v 1. minutě ho dostal do vedení Nový. V poločase vedly Malšovice 4:0, dalších pět branek přišlo po změně stran.

„Je pravda, že Sebuzín byl slabší soupeř. Byli jsme jasně lepší, branek mohlo být daleko více. Mám pocit, že ani jejich brankář nebyl moc dobrý. Kluky musím pochválit, samozřejmě pak hráli podle toho, co nám soupeř dovolil. Ale výhra je to samozřejmě dobrá,“ pochvaloval si Josef Florián, kouč Malšovic.

Hattrickem se blýskl kapitán Daniel Příhonský. „Není moc co hodnotit. Nám se dařilo a kluci ze Sebuzína prostě nestíhali. Žádné krásné góly jsem nedal, vše mi kluci připravili prakticky do prázdné branky,“ řekl skromně.

Malšovice drží stříbrnou pozici, dva body za prvními Hostovicemi. „Ten vstup do soutěže je fajn. Je příjemnější hrát nahoře, než někde o padáka. Nesmíme usnout na vavřínech, teď jedeme do Lukavce, tak uvidíme, co nás tam čeká,“ dodal Florián.

Hrající trenér šel do branky, Heřmanov předvedl skvělý obrat

Ďábelských dvanáct minut ve druhém poločase přivál fotbalistům Heřmanova výhru 4:3 na hřišti Křešic. V brance přitom měli hrajícího trenéra a záložníka Radka Rojka.

Hosté přitom začali špatně, v prvním poločase nehráli dobře a po půl hodině prohrávali o dvě branky. „Hráli jsme blbě. Bylo velké vedro, navíc nám to odskakovalo. Křešice byly lepší, více kontrolovaly míč, hrály dobře po stranách,“ kroutil hlavou Radek Rojko, hrající kouč Heřmanova.

Po změně stran ale přišel heřmanovský uragán a čtyři branky od 50. do 62. minuty. „V kabině jsme se trochu uklidnili a věděli, že máme lepší druhé poločasy. Když jsme vyrovnali, domácí byli jako opaření. Než se vzpamatovali, tak jsme to otočili a zápas kontrolovali. Mám pocit, že Křešice pak trochu odpadly a začaly se mezi sebou hádat. Asi jsme vyhráli zaslouženě. Kdyby nám ale domácí dali v první půli ještě jeden gól, asi by to vypadalo jinak,“ pokrčil rameny.

Záskok mezi třemi tyčemi si užil. „Alespoň jsem se dostal do sestavy,“ vtipkoval. „Mě to nevadí, já jsem chytal od malička. Nemám s tím problém. Ale příští týden už by měl chytat Páťa Herák. Teď máme Chlumec, budeme chtít zase bodovat,“ dodal na závěr.