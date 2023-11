„Trmice jsou ve formě, mají tam mladé a běhavé kluky. Nějak jsme se na to připravovali. Pak ale přišlo to vyloučení,“ řekl Josef Florián starší, trenér Malšovic.

VIDEO: Penalta být neměla, sudí byl ovlivněn, zní ze Šluknova. Soupeř nesouhlasí

„Byla tam strkanice a Pepa tam prostě jednomu z hostů dal hlavou do čela. Byl to takový Řepkův blikanec,“ podotkl.

Hosté sice dokázali dvakrát srovnat skóre, v 78. minutě ale rozhodl o výhře Malšovic Hynek. „Trochu jsme to museli na hřišti přerovnat, ale paradoxně jsme v deseti měli více šancí. Až mě to překvapilo. Hosté to asi neunesli, takže řečnili a sbírali žluté karty. Já musím za tenhle zápas pochválit úplně celý tým, od brankáře po útočníka. Vyloučení nás nepoložilo, naopak nás semklo,“ dodal Florián.

„My jsme se bohužel soustředili na mluvení se soupeři, s rozhodčím i mezi sebou a nezbyl nám čas hrát fotbal. Navíc jsme nebyli schopní zachytit dva dlouhé nákopy za obranu, po nichž šel soupeř do brejků, ze kterých udeřil, a pak už jsme neměli sílu na to s výsledkem něco udělat,“ litoval nevyužité převahy trenér Trmic Tomáš Uxa.

Heřmanov sice v Žitenicích prohrál první poločas a v tom druhém hrál od 57. minuty bez vyloučeného obránce Augustina Čapka, přesto po změně stran domácímu nováčkovi nasypal pět branek a zapsal jasnou a zaslouženou výhru.

FOTO, VIDEO: Junior na umělce kraloval. Vrátí se ještě někdy kanonýr Vicany?

„Byli jsme lepší a zaslouženě vyhráli. Šance jsme měli v prvním poločase. Je pravda, že domácí nedali penaltu, kterou chytil Páťa Herák a pak jsme tam ještě vykopávali míč z prázdné brány," ohlédl se za utkáním hrající trenér Heřmanova Radek Rojko.

„Když dostal Gusta za stavu 1:1 červenou, tak jsem si říkal, že bude těžké. Ale i v deseti jsme domácí přehrávali. Jsem s výsledkem i předvedeným výkonem spokojený," uzavřel vše Rojko.