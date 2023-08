Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Když to řeknu lidově, tak jsme měli šancí tři p…..! Prostě se nám nedařilo v koncovce, navíc soupeř měl výborného brankáře. Musím uznat, že Úštěk nehrál špatně, ale vytěžil z minima maximum. Možná si kluci v hlavně říkali, že to je nováček a že to bude lehký zápas. Ale rozhodně z toho neděláme tragédii, zápasů je ještě hodně,“ zhodnotil vše Josef Florián starší, kouč Malšovic.

Tým z Děčínska by se určitě nezlobil, kdyby se v jeho týmu objevil ryzí střelec, na kterého by se dalo spolehnout. V minulé sezoně si hráči góly rozložili rovnoměrně. „Je pravda, že to by se nám hodilo. Uvidíme, třeba se někdo objeví," dodal Florián.