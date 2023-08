Malšovice sehrály dva přípravné zápasy. V Rumburku, kde zahodily spoustu, remizovaly 2:2 (Rakušan 2). V generálce pak doma přejely Arsenal Česká Lípa B 6:1 (Hynek 3, Příhonský, Rakušan, Popčák).

„Proti Lípě to bylo snad za čtvrt hodiny 3:0. Pak už to vlastně bylo o ničem. Kluci tak trochu přestali hrát, jelikož věděli, že to jasné,“ podotkl Klínský.

Příprava probíhala velmi dobře, klubové vedení je spokojené. „Účast byla skvělá. Vyjma dvou, tří tréninku, kdy do toho promluvily dovolené a pracovní povinností, chodilo patnáct až osmnáct lidí. To je super,“ usmál se.

Jak už bylo zmíněno, Malšovice svůj kádr rozšířily. Z Dobkovic dorazilo trio Ondřej Línek, David Kutzler a Tomáš Dyrynk. Staronovou tváří je Vít Rakušan z České Kamenice. Nejnovější posilou je také Petr Žemlička, který působil v Ústí, Střekově i v Dynamu Drážďany. „Toho jsem ale ještě neviděl na tréninku,“ hlesl.

Klub hlásí také posilu v realizačním týmu. Hlavním trenérem zůstává Josef Florián, k ruce bude mít Tomáše Nováka, dlouholetou ikonu ústecké Army.

Malšovicím v I.B třídě odpadne tradiční derby proti Dobkovicím, které se nečekaně rozpadly. „Je to velká škoda. Dokonce jsme uvažovaly, že bychom jim nějak pomohli a spojili to na Malšovice/Dobkovice. Ale už se to prostě nestihlo,“ dodal Klínský.