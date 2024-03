„Během dvou minut jsme dostali dva góly. To s námi zamávalo. Přitom jsme na výpadek kluky upozorňovali. Nezvládli jsme to, Děčín byl celkově lepší po všech stránkách,“ přiznal Petr Gessel, trenér FK Bílina.

„Musím kluky moc pochválit, byli jsme jasně lepší a zaslouženě vyhráli. O to víc si toho vážíme, protože Bílina má opravdu kvalitní tým,“ pochvaloval si Petr Voříšek.

„Trénuji tady zhruba dva roky a tenhle výkon je konečně odrazem toho, co bychom chtěli hrát. Kluci zúročili svůj přístup k tréninku. Chceme, aby se takto prezentovaly všechny naše týmy. Dorosty, žáci, přípravky. Opravdu to bylo dobré,“ usmál se.

Gessela naopak zaráží, že se jeho hráči nedostali do zakončení. „Žádnou gólovou šanci jsme neměli. A ani pološanci. Musíme Děčínu jen pogratulovat k výhře, byla zasloužená," hlesl.

Děčínští fotbalisté se prokousali na druhé místo tabulky, které je pro ně jedním z hlavních jarních cílů. „Máme to ve své moci. Hlavně bych chtěl opravdu ocenit to, že tady kluci vytvořili neskutečnou partu. To je strašně důležité a nese to své ovoce,“ dodal Petr Voříšek. Jedinou kaňkou tak byla 78. minuta a vyloučení děčínského Tobiáše Cohly.