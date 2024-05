Děčínští na půdě Pokratic třikrát prohrávali, třikrát ale dokázali vyrovnat. Bod je v jejich situaci málo, přesto trenér Petr Voříšek své svěřence chválil. „Je to pro nás ztráta, to je jasné. Mě ale opět potěšil herní styl, kterým se prezentujeme. Všechno chceme řešit fotbalovostí. Jsem rád, že je tam vidět můj určitý rukopis. Jasně, můžeme si říkat, jak pískal rozhodčí, nebo jaké tam panovaly podmínky. Důležité je, jak chceme hrát. Konečně se naše tvrdá práce přenáší na hřiště,“ řekl Petr Voříšek, trenér děčínského Junioru.

„Já musím pochválit oba týmy. Myslím si, že diváci viděli velmi dobrý fotbal. Děčín jasně ukázal, že v současné době patří k nejlepším celkům v soutěži. Ovšem my jsme hráli taky dobře. Škoda, že jsme za stavu 2:1 nedali třetí gól, možná by to Děčín zlomilo. Kluky musím pochválit za velkou bojovnost, dva body jsou super,“ přiznal Miloslav Macel, kouč Pokratic.

Macel ještě nevstřebal předposlední zápas, ve kterém jeho tým prohrál 2:3 na půdě druhé Bíliny. „Těžko se mi to hodnotí. Ještě chvilku před koncem jsme tam vedli 2:0. Domácí srovnali a podle nás byl jejich třetí gól jasně neregulérní. Můžeme si o tom myslet, co chceme,“ pokrčil rameny.

Je otázkou, zda by i třetí místo bylo vstupenkou do krajského přeboru. Stát se to může. V nejvyšší krajské soutěži se totiž dějí zajímavé události. Voříšek to ale řešit nechce. „Já budu řešit svůj tým a naše výkony. Teď máme doma Libouchec a chceme tenhle zápas prostě vyhrát. Ostatní záležitosti neovlivníme,“ dodal Voříšek.

Ve hře o druhé místo jsou i Pokratice, ztrácejí na něj už pět bodů. „Jsme čtvrtí, víme, jaká je naše situace. Máme ještě čtyři zápasy, ze kterých chceme vytěžit maximum a v tabulce skončit co nejvýš,“ má jasno Macel. Ten se vyjádřil i k rozhodčímu Krutinovi, který jako hlavní řídil utkání proti Děčínu.

„Moc dobře pana Krutinu známe. Myslím si, že si to ale kluci z Děčína zamotali sami. Komentovali snad každý faul, každý aut a každé rozhodnutí sudích,“ uzavřel vše Macel.