Jílovští se domácího favorita drželi do 34. minuty. Po druhé brance Barnata, který nakonec zapsal hattrick, bylo prakticky po zápase. „Od stavu 0:2 to hráči zabalili. Bylo to jenom otázkou skóre, Neštěmicím jsme vůbec nekonkurovali, ani nevím, co mám hodnotit. Domácí si užili pěkný sobotní trénink,“ mávl rukou Ondřej Barilla, kouč Jílového.