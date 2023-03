Fotbalisté Jílového nesehráli na půdě Litoměřicka špatné utkání. Vyrovnanou bitvu ale prohráli 0:2, zápas se rozhodoval v koncovce. Tam bylo domácí Litoměřicko daleko efektivnější.

Jílové (modré dresy) prohrálo na půdě Litoměřicka 0:2. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Výsledek nás mrzí, myslím si, že jsme tady mohli nějaké body uhrát. Bylo to vyrovnané utkání, rozhodla efektivita v koncovce. My jsme bohužel zahodili několik velkých šancí,“ kroutil hlavou Ondřej Barilla, kouč Jílového.

Bezbrankový stav zlomil pět minut před koncem prvního poločasu Marek Zákravský. Výhru domácích pojistil v 82. minutě Matěj Vrzák.

„Hrálo se hrbolatém terénu, bylo to znát, hodně se bojovalo. Ale pro oba týmy to bylo stejné. Za stavu 0:0 jsme tam měli dvě velké šance. Kdyby jsme šli do vedení, mohlo to vypadat jinak. Dvě příležitosti spálil Viktor Bílek. Je to prostě velká škoda,“ poznamenal.

Jediný zástupce Děčínska v krajském přeboru na jaře sehrál dva zápasy a vybojoval jediný bod. Kromě posledních Lovosic bodují ostatní týmy, které jsou v tabulce za Jílovým. To se tak musí ohlížet na sebe.

„Samozřejmě na tabulku koukáme a vnímáme, jak se to vyvíjí. Bojujeme o záchranu, to je jasné. Bodují Černovice, zvedají se ústečtí mladíci, kteří se na podzim otrkali a teď už sbírají body. My se ale budeme rvát do posledního kola, věřím, že to zvládneme,“ burcuje celý tým

Právě proti týmu Ústí/Domoušice má Jílové odložené utkání, které se bude hrát 17. května. Nyní hraje dvakrát venku. Příští týden v Modlanech a poté zajíždí k důležitému utkání do Lovosic. „Bude to těžké, ale já věřím, že jsme schopni hrát s každým. Můžeme bodovat i na půdě kvalitních Modlan,“ dodal na závěr.

FK Litoměřicko - FK Jílové 2:0 (1:0)

B: 40. Zákravský, 82. Vrzal. R: Živnůstka. ŽK: 2:0, 50 diváků.

Jílové: Smutný - Reichelt, Michl, Doubek, Šalda - Feledi, Příhonský, Žáček, Sobíšek (74. Horyna) - Just, Bílek.