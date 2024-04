„Od té doby jsme ale úplně přestali hrát. Nevím, co se stalo, jestli to kluci nějak podcenili. Roudnice pak byla lepší, snížila a měla další šance. Na konci zápasu nás zachránila tyč. Byla to pro nás šťastná výhra, hosté nehráli vůbec špatně,“ souhlasil s dobrým výkonem svého protivníka.

Sestavu lepili, jak se dalo, výkonem překvapili. Bod je ale nakonec málo

„Co se týče jarní části, tak jsou naše výkony hodně kolísavé. Jednou je to dobré, jednou zase ne,“ naznačil, s čím má jeho tým aktuálně největší problémy.

Na jaře neporažený Heřmanov nastoupil na půdě třetího Chuderova. V případě výhry se mohl na svého soupeře dotáhnout. Nestalo se, na Ústecku padl 1:4. „Podle mě je to zbytečně vysoká porážka,“ jasně řekl Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

„Orli“ nechytili začátek a po půl hodině prohrávali 0:2. „Ale celkově to nebylo špatné, na konci poločasu do toho vstoupil rozhodčí. Měl nám odpískat faul, celou situaci ale nesmyslně otočil. To se nelíbilo Járovi Dyrynkovi, který dostal červenou. Byla právem, ale to předtím byla prostě chyba rozhodčí. Navíc se k nám choval arogantně, byla to zbytečná kaňka,“ kroutil hlavou.

Do poločasu hosté snížili, po změně stran v deseti čekali na velkou šanci. Ta přišla. „Kamil Dančo jim utekl, přehodil brankáře, ale dal to vedle. Za chvilku dal Chuderov třetí gól a bylo po zápase. Nebyli jsme kompletní, kdyby ano, třeba by to vypadalo jinak. Mohli jsme se dotáhnout ke druhému místu, nedá se nic dělat,“ dodal Radek Rojko.