Fotbalisté děčínského Junioru předvedli v Roudnici nad Labem příkladní zmrtvýchvstání. V 36. minutě totiž prohrával 3:0, pak to ale čtyřmi góly napravil a přivezl důležité body.

Trenér Děčína Petr Voříšek hodnotí utkání v Roudnici nad Labem. | Video: SK Roudnice nad Labem

„Pro diváka to byl asi dobrý zápas, oba týmy stále měly o co hrát. Uteklo nám to na 3:0, ale dali jsme kontaktní gól před přestávkou, což nám pomohlo. Měli jsme hodně šancí a podařilo se nám to i v tom bláznivém konci otočit na 4:3. Když to vezmeme na šance, tak jsme vyhráli zaslouženě. Jak hodnotím podzim? Chtěli jsme hrát o první místo, ale to už nám uteklo. Takže pokud bude šance dotáhnout se alespoň na to druhé, tak to zkusíme,“ zhodnotil vše Petr Voříšek, trenér FK Junior Děčín.

„Na začátku jsme přežili se štěstím tři, možná čtyři šance soupeře a naopak proměnili téměř všechno, co jsme měli. Vedli jsme 3:0, to bylo super. Pak 3:1, to také ještě to šlo, ale ve druhé půli jsme nepochopitelně vypadli. Kluci dali hlavy mezi kolena, vytratili se, nebyl nikdo, kdo by to povzbudil a nakonec je z toho prohra. Ztráceli jsme jednoduché míče, nedávali jednoduché přihrávky. Soupeř ukázal vysokou individuální i týmovou kvalitu. Máme jen 12 bodů, což je špatné. Ze zápasů, které jsme třeba odehráli dobře, máme nulu. Bohužel to asi odpovídá síle týmu,“ smutně přiznal Pavel Hoznédl, trenér SK Roudnice nad Labem.

V posledním domácím utkání Roudnice byli odměněni také nejlepší hráči obou týmů cenami, které věnovala Vinotéka Pod Slavínem. Lahev Serena frizzante si odvezl děčínský Matěj Šmalcl a také domácí Petr Kliment.

Už bychom se asi opakovali, kdybychom napsali, že na podzim se daří Šluknovu více venku, než doma. Předposlední kolo to ale opět potvrdilo, jelikož tým z Děčínska vyhrál 2:1 na půdě Horní Jiřetína, kterému tak přerušil vítěznou sérii.

„Každá série jednou skončí a přišlo to s kvalitním týmem Šluknova, který má zajímavé mužstvo a šikovné kluky. My jsme bohužel narazili na to, na co si stěžuju stále a tím je neproměňování šancí. Sice jsme vedli, ale soupeř dokázal zápas otočit a my se zpátky do hry těžko vraceli. Ještě v poslední minutě jsme měli možnost srovnat, ale bohužel se nám to nepovedlo,“ pravil Josef Tancoš, kouč Horního Jiřetína.

„V Jiřetíně jsme ještě nikdy nehráli, tak jsme byli v očekávání, jak to bude vypadat. Domácí byli směrem do útoku hodně nebezpeční a dostali se do vedení. V další fázi prvního poločasu se hra vyrovnala. Pak Halamka nacentroval před branku a Holešovský mladší hlavou do protipohybu brankáře vyrovnal. Druhý poločas jsme byli pohyblivější, lepší na míči, domácí naopak zkoušeli hrozit dlouhými nákopy na své útočníky, kteří byli výborní v osobních soubojích. Rozhodující branku jsme vstřelili po rohovém kopu, když se odražený míč dostal ke kapitánovi Dobešovi a ten nedal brankáři šanci. V závěru domácí hrozili opět nákopy do vápna, ale s vypětím všech sil jsme již vedení udrželi a vezeme další tři body venku,“ pravil Ladislav Čurgali, asistent šluknovského trenéra.

Vzápětí ale připomněl tristní bilanci na domácím hřišti. „Bilance sedmnácti bodů z venku je vynikající, ale bohužel doma jich máme zatím jenom sedm. To je důvod, proč nejsme v tabulce výše. Mrzí nás to kvůli domácím fanouškům, tak věříme, že konec dobrý všechno dobré a poslední podzimní utkání příští týden doma konečně zvládneme,“ dodal.

Rumburk doma převedl hodně slabý výkon, když podlehl Lovosicím 0:4. Hosté, kteří na tom byli v tabulce velmi podobně, už v prvním poločase nastříleli tři góly. „Hrůza, možná náš nejhorší výkon na podzim. Nebyla tam chuť, pohyb, prostě nic. Lovosice nás přehrály a zaslouženě vyhrály. Sám nevím, proč jsme hráli tak špatně,“ kroutil hlavou Aleš Vavroušek, hrající trenér Rumburka.

„Navíc se nám po půl hodině těžce zranil Tomáš Jägr, už vyhlížíme konec podzimu, jelikož je ta marodka větší,“ dodal.