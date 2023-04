Utkání rozhodla situace ve druhém poločase, kdy malšovické obraně utekl rychlý Kamil Dančo, ve vápně ho skluzem zastavil Jan Růžička. Výsledek? Pokutový kop, který proměnil Dančo. „Myslíme si, že penalta nebyla. Honza trefil míč, Dančo chytře upadl a rozhodčí to prostě odpískal,“ mávl rukou Josef Florián, kouč Malšovic. „Je pravda, že to byla sporná penalta,“ pokýval hlavou Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Malšovice měly daleko více ze hry a vytvořily si více šancí. V koncovce ovšem dokonale vyhořely. „Měli jsme opravdu hromadu šancí, hrálo se prakticky na jednu branku. To, co jsme zahodili, se jen tak nevidí. Byl to ve finále jalový tlak,“ kroutil hlavou Florián.

Po inkasované brance to měly Malšovice daleko těžší. „Heřmanov hodně bránil, dobře mu tam zachytal Herák. Je pravda, že na jaře moc bodů nesbíráme. Ale s klukama jsme si o tom pokecali a věříme, že se to brzo otočí,“ dodal kouč Malšovic.

Heřmanovští na jaře bodují, dostali se do klidného středu tabulky. „No, porazila je vlastně stará garda,“ usmál se Rojko. „Jasně, Malšovice byly lepší, ale my jsme taky měli nějaké šance. Samozřejmě jsme museli hrát od obrany a hledat v útoku Kamila. Na konci nám už hodně docházely síly, šlapali jsme vodu, takže jsme to vlastně jen tak odkopávali. Pro nás jsou to samozřejmě zlaté tři body, jaro je zatím v pohodě,“ uzavřel vše Rojko.

Výsledkovou formu marně hledají Dobkovice a České Kamenice, oba celky prohrály shodně 2:4. Zůstávají tak blízko sestupovým příčkám.

Českokameničtí doma podlehli Chlumci 2:4. „Zasloužená porážka, mohli jsme dostat i více branek. V prvním poločase jsme totiž nezachytili tempo hry, byli všude druzí a prostě nestíhali. Po změně stran se to zlepšilo, ale stačilo to jenom na dvě branky. Bohužel, na body to nebylo,“ hlesl Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

Porážku 2:4 si odvezly Dobkovice z Křešic. „Já si myslím, že domácí byli prostě produktivnější a na rozdíl od nás proměnili šance. My jsme šli třikrát sami na branku, dvakrát nedali prázdnou branku, jednou Křešice zachránilo břevno. Domácí ale byli efektivnější a vyhráli zaslouženě. Stále máme hodně absencí a už čekáme na návrat dalších hráčů,“ shrnul vše Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.