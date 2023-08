„Narazili jsme na dobrého soupeře, navíc jsme nehráli moc dobře. Šance byli na obou stranách, Lukavec ale vydržel běhat celý zápas. V zakončení to byla křeč. Třeba Jára Dyrynk se hodně snažil, ale bylo vidět, že to nebylo v takové pohodě. Věřím, že si to sedne a bude to v klidu. Někdy to chtělo míč víc přidržet, někdy zase rychleji dát od nohy. Nepropadáme panice, jedeme dál,“ zůstává v pohodě Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova. Ten v závěru přišel o vyloučeného útočníka Kamila Danča, který hloupě zakopl míč, dostal druhou žlutou a šel předčasně pod sprchy.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

To Lukavec si velebí dobrý vstup do soutěže a první tři body po návratu do krajské soutěže. „Fyzická kondice je u nás základ. My jsme I. B třídu hráli už před čtyřmi lety a už Olda Němec nám vtloukal do hlavy, že na této úrovni je důležité především běhat. Proto jsme se na to hodně připravovali a fyzická kondice je něco, na čem si zakládáme,“ potvrdil výborný fond svých svěřenců trenér Lukavce Jan Šenfeldr, jenž souhlasil, že rozhodla fyzička.

„Deset minut na úvod jsme byli trochu zaskočení rozdílem, pak jsme začali hrát naši hru. Do druhé půle jsme šli za stavu 1:1 s hlavami nahoře, soupeř postupně odešel fyzicky a nám se podařilo dvěma góly Arpáda Gebura rozhodnout.“