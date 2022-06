„Dva body nás těší, ale domácí styl hry nám vyřadil řadu hráčů. Zranil se nám Rybář a Kurel. V závěru se asi domácí stoper Flemmr rozhodl, že brutálním zákrokem zmrzačí našeho Zimu. Toho se zastal Filip, oba hráči dostali červenou. Před finále krajského poháru jsme tak díky Jiřetínu v dezolátním stavu,“ kroutil hlavou Vlastimil Chod, trenér Vilémova, který si zajistili konečné druhé místo.

„Bylo to lehce přiostřené utkání, možná až za mezí únosnosti. Kluci do toho šlápli, chtěli se loučit se sezonou doma výhrou, ale Vilémov ukázal kvalitu. Ne nadarmo je v tabulce takhle vysoko,“ řekl jiřetínský kouč Radek Lilko.

Zajímavý bude boj o černého Petra. Poslední Modrá totiž porazila 3:1 Lovosice a bodově se na ně dotáhla. Ještě bod navíc má před tímto duem Oldřichov.

„V prvním poločase jsme byli jasně lepší, v tom druhém nám docházel kyslík. Zdálo se, že rozhodčí spíše pomáhal soupeři, kterému odpustil penaltu, ale proti nám jí odpískal. Hosté naštěstí trefili jenom tyč. Musíme si to v posledním kole ukopat sami,“ zdůraznil Ladislav Michalec, vedoucí Modré.

Ta stále koketuje s možností účasti v divizní soutěži. „Nevěřím, že to Rakovník, který padá z třetí ligy dá do kupy. Teď hráli s Pískem, koučoval to tam náš hráč Tvrz. Museli tam hrát dorostenci, klub dluží peníze hráčům i jiným oddílům," dodal Michalec.

Dva body si z dalekého Perštejna přivezlo Jílové, které po remíze 2:2 zvládlo pokutové kopy. „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme byli lepší, domácí jsme přehrávali. Jen škoda, že jsme nedali více branek. V tom druhém se to úplně otočilo. Domácí začali hrát, my jsme přestali běhat. Ještě můžeme být za tu remízu rádi, když nás tam podržel brankář Linhart. Takže v konečném hodnocení jsou ty dva body velmi dobré," pokýval hlavou Ondřej Barilla, kouč Jílového.